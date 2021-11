Atleta costarricense gana las 100 Miles Sud de France: ¿Quién en Cinthya Castro Leiva?

Tengo la dicha de haber conocido gente increíbles mientras corro en los trillos. Somos humanos y no somos perfectos, pero creo (y ojalá nunca me equivoque) que la gente que corre cuesta arriba tiene “esa luz”. A algunas otras personas las conozco por redes sociales, y sueño alguna vez poder compartir en los senderos.

Una de ellas es Cinthya Castro, de pronto su nombre no les suena (o quizás sí). Ella no hace ruido, pero come kilómetros como pocas. Sin menciones comerciales, sin pertenecer oficialmente a un grupo, Cin avanza y ha llevado la bandera de Costa Rica a muchos podios. Aunque es muy competitiva, la nacional no corre para ganarles a los otros, no corre para tener patrocinios; esta atleta corre para disfrutar cada respiro, porque sabe que su familia la espera al otro lado de la meta. Si pudiera resumir mi conversación con ella en una palabra sería gratitud.

Cinthya Castro en las 100 Miles Sud de France 2021

“Que toda victoria sin importar cuál, sea sinónimo de humildad y ejemplo para los demás”

Cinthya es contadora de profesión, mamá de Dailan y Nailea, a quienes les ha enseñado cuánto aporta el deporte en nuestras vidas, y también es esposa. Actualmente vive con su familia en Francia, y corre de manera virtual con el Team Datcharum.

La atleta nació en Puriscal hace 39 años, y un año después su familia se mudó a Santa Bárbara de Heredia. A los 8 años empezó a entrenar con un equipo de voleibol; sin embargo, por pura coincidencia a esa hora también entrenaba uno de atletismo. ”Me apasiona correr, mi cuerpo amó esta disciplina desde el primer momento que entrené atletismo, es un poco difícil explicarlo”.

Citnhya Castro Leiva en sus primera competencias en Barva de Heredia

Cinthya sube montañas por la misma razón que nosotros lo hacemos: a pesar de que sabemos que duele, estamos allí sintiendo, no pensamos en el mañana, solo seguimos marchando a la cima; “este cambio de prioridades nos da perspectiva, volvés de la montaña como renacido, pero con ganas de volver”.

Supe de Cinthya por la Volcano Ultramaraton, la mencionaron en una reunión de amigos. A inicios de octubre, me enteré de que había ganado las 100 Miles Sud de France 2021 (corrió durante 40 horas y 39 minutos).

La corredora nacional ha estado en competencias tanto en Costa Rica como fuera del país (Mexico, Chile, Argentina, Suiza, Alemania, Jerusalén, España, Andorra, Panamá, Nicaragua, EE. UU., Países Bajos, Dinamarca, Italia, Brasil, Portugal, Guatemala, Salvador y Francia entre otros). “Tengo miles de recuerdos, creo que en cada entrenamiento, en cada carrera, en cada salida (sin importar los kilómetros) se viven experiencias diferentes, podría decir que en cada una llegas a conocer personas tan especiales y tantas culturas.. esa es una de las tantas maravillas de este deporte”.

Cinthya no habla de los podios, no sube fotos ni videos sobre el tema a sus redes sociales. Me entero de sus triunfos por las publicaciones de sus contactos o etiquetas en algunas fotos. Cinthya me cuenta sobre sus experiencias, pero no alardea sus primeros puestos. La humildad es una de sus principales cualidades.

”La carrera más difícil que hice fue una en Francia de 129 kilómetros, para participar en esta carrera debes hacer puntos en otras carreras de larga distancia para acumular esos puntos, después participar en una rifa (le podríamos llamar así), y esperar a tener suerte. En esta oportunidad salió mi nombre y al ser tan difícil lograr un cupo, decidí ir. En esa época tenía un problema en un tendón; me hice muchas pruebas y el médico me dio luz verde. Me sentía sumamente feliz, pero también insegura. Durante los 129 km tuve que ser fuerte mentalmente porque me preocupaba mi lesión. No me retiré, gracias a Dios nunca he tenido que hacerlo”.

Cinthya Castro en la Ultrafiord

Cinthya no tiene un equipo en Costa Rica, pero cuando llega al país le gusta entrenar con algunos amigos. Me entusiasma pensar que cuando vuelva al país podría correr con esta gigante.

“A la cima no se llega superando a los demás, se llega superándose a uno mismo”.

Nos despedimos y me dice: “Rocío, tengo algo muy claro: a la cima no se llega superando a los demás, se llega superándose a uno mismo”. Esta última frase se coló en mi cabeza mientras hacía mi fondo de fin de semana.

Bandera de apoyo

Si quieren revisar el currículum deportivo de Cinthya Castro Leiva, hagan clic aquí.