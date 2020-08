La tercera razón para practicar esta técnica es que mejorará nuestra tolerancia y resistencia a correr a más altura; porque a más metros sobre el nivel del mar, menor es la cantidad de oxígeno en el aire. Vivo a unos 1200 msnm, no es muy alto; pero me he acostumbrado a esto; por eso la primera vez que corrí en Cañas me sorprendió lo rápido que podía ir sin cansarme. Planeo el próximo año (en esta nueva normalidad) hacer una ultra en mi pueblo, en Perú, creo que está a 3500 msnm. Voy a tener que entrenar más la respiración para no ahogarme y abandonar durante los primeros 10 km.