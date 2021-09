Principal amenaza para las criptomonedas: La Regulación

Las criptomonedas representan una amenaza para los sistemas financieros tradicionales, compuestos principalmente por monedas como el dólar o el euro. Si se llegara a adoptar cualquier criptomoneda como el medio de pago de preferencia de un porcentaje alto de la población, podría generar dos consecuencias importantes para los gobiernos. El primero es una pérdida de control sobre el sistema financiero por el hecho de que estas transacciones son descentralizadas y pueden ocasionar una pérdida de relevancia de las monedas que emiten, es decir, si todos hacemos nuestros pagos en criptomonedas descentralizadas, monedas como el dólar o el euro ya no serían tan importantes.

Ante este panorama, los dirigentes de las principales instituciones financieras del mundo están empezando a discutir un plan de acción como respuesta a las criptomonedas.

En el caso de China, en mayo de este año, el Gobierno anunció medidas fuertes contra las criptomonedas, ya que fueron un factor contribuyente a la caída en precio de más de 50% que tuvo el Bitcoin entre abril y julio. El Gobierno anunció acciones de represalias contra empresas financieras que gestionaran traslados de fondos que provinieran de ventas de criptomonedas al igual que castigos contra la minería de Bitcoin. Además de estas medidas, el Gobierno chino está en camino a ser el primer país en emitir criptomonedas respaldadas por el Banco Central, conocidas como “Central Bank Digital Currencies”.

Si bien al momento son pocos los países que prohíben el uso de criptomonedas o que tienen planes de emitir sus propias criptomonedas, es posible que sea una tendencia que tome fuerza. La Reserva Federal de los Estados Unidos es el Banco Central más poderoso del mundo, por lo que sus acciones en este tema marcarían la pauta a nivel global. Al respecto, la Reserva Federal todavía no se ha pronunciado fuertemente con regulaciones concretas, pero ha dado indicios que podría empezar a hacerlo en un futuro no tan cercano.

Esto dijo Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal en cuanto a las criptomonedas en el sistema financiero:

“El efectivo funcionamiento de nuestra economía requiere que las personas tengan confianza no solo en el dólar, sino que también en las redes de pago, los bancos y otros proveedores de servicios de pago que permitan que el dinero fluya diariamente.”

Haciendo referencia a una criptomoneda emitida por la Reserva Federal también dijo lo siguiente:

“Yo pienso que puede que sea el caso y considero que es uno de los argumentos que son ofrecidos a favor de la moneda digital, que en particular no se necesitan monedas estables ni criptomonedas si se tuviese una moneda estadounidense digital. Yo creo que ese es uno de los argumentos más fuertes a favor.”

Estos comentarios muestran que las criptomonedas son una preocupación para la Reserva Federal. En setiembre se espera que la institución emita un documento de investigación explorando la posibilidad de una criptomoneda respaldada por la Reserva Federal.

Independientemente del éxito o fracaso que puedan tener las criptomonedas emitidas por los bancos centrales, estas declaraciones muestran una señal al mercado y cómo han evolucionado este tipo de activos. Si se llega a ese punto donde la Reserva Federal “declare la guerra” contra las criptomonedas (como lo fue en el caso de China), siendo una de las instituciones más poderosas del mundo, tendría un impacto muy fuerte. Si las medidas anunciadas por China tuvieron un impacto tan grande, se podría esperar algo similar o todavía más pronunciado si Estados Unidos emitiera medidas esa línea.

¿En el caso que las criptomonedas no sean utilizadas como medio de pago en el futuro, entonces cuál sería su uso? Como instrumento de inversión no tiene respaldo, cuando invertimos en una acción, por ejemplo, tenemos una participación en una empresa que produce un bien o un servicio tangible y aunque el precio de la acción caiga, el inversionista sigue siendo parte dueño de ésta empresa productiva. Hay algunos que argumentan que el verdadero valor de las criptomonedas va a estar en ser un activo de reserva de valor, así como lo es el oro hoy en día, argumentan que por estar descentralizado funcionaría como un mecanismo de defensa ante una caída en el precio monedas tradicionales. Sin embargo, el principal reto para que tengan este uso es la alta volatilidad que suelen tener (razón por la que muchos las compran), un activo de reserva de valor inherentemente no puede tener fluctuaciones tan altas en el precio, por lo que para que lleguen a poder ser un sustituto del oro, su precio tiene que estabilizarse.

Si bien la razón de ser de las criptomonedas es de ser una moneda, la mayoría de las personas que las tienen, las utilizan más como una inversión que como un medio de pago. Su alta volatilidad ha atraído a muchos inversionistas, especialmente jóvenes, a comprar con la expectativa de obtener rentabilidades muy altas.

Si usted ha invertido en criptomonedas o piensa hacerlo pregúntese: ¿Qué rol va a jugar esta criptomoneda en el futuro? ¿Hay un riesgo de que sea fuertemente regulada? ¿Podrían éstas regulaciones afectar el precio tal y como sucedió en China? Si no tiene clara la respuesta a estas preguntas es mejor no invertir sin conocer bien los fundamentos de los activos que se está comprando y los riesgos inherentes a la inversión.