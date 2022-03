El mito de invertir en acciones

Cuando se habla de acciones, para quien no es conocedor de esta industria le podría parecer un mundo extraño, ya que se refieren en términos que pocos entienden y que para muchos no tienen mayor sentido.

Escucho comentarios que dicen que las acciones son puramente especulativas y que invertir en ellas es como ir al casino, lo cual es frustrante porque no podría estar más lejos de la realidad. Lo anterior, podría ser cierto si se decide especular y usar las acciones para apostar, pero la realidad es que, invertir diversificadamente y a largo plazo es una de las mejores maneras de generar riqueza.

Más adelante, voy a explicarles a lo que me refiero, para entenderlo de una mejor forma las personas deben conocer las razones por las cuales el precio de una acción sube y baja.

Una acción es una participación de una empresa. Por ejemplo, si esta se dedica a vender helados y tiene 2 accionistas, con un 50% de la empresa cada uno, si generó $10 en ganancia, entonces cada accionista se lleva $5.

Si considero que en el futuro se van a vender más helados, entonces estaría dispuesto a pagar más por la otra acción. De igual manera, si creo que no se va a vender ni un helado, entonces estaría dispuesto a vender la acción a un menor costo.

Esta misma lógica aplica para acciones que se cotizan públicamente como: Apple, Tesla, Coca Cola, entre otras. Entendiendo que una acción es una participación de una empresa, su valor va a subir o bajar dependiendo de la expectativa de lo que se crea que valdrá en el futuro.

Durante el 2020, el precio de las acciones de Zoom aumentó un 360%, pero en el 2021 bajaron un 45%, y en lo que va de este año continúan a la baja. En el 2020, el alza se dio debido a que la mayoría de las personas trabajaron desde la casa y había expectativas muy altas de crecimiento. En el 2021, esas expectativas bajaron conforme se fueron levantando las restricciones y menos personas teletrabajaron.

Desde que las acciones de Apple e hicieron públicas, el precio ha crecido casi 200,000%, sin contar lo que ha pagado en dividendos. Lo anterior no ha sido producto de la casualidad, esto se debe a que el negocio se mantiene en crecimiento constante y por ende los inversionistas están dispuestos a pagar cada vez más por una participación.

También, el precio de las acciones se ve afectado por factores que no tienen que ver con el desempeño de la empresa, por ejemplo, recientemente el conflicto entre Rusia y Ucrania ha ocasionado que los precios de muchas acciones bajen.

Es importante considerar que por más factores externos a la empresa que afecten la valoración en el corto plazo, si una compañía crece sostenidamente en el tiempo, el valor de su acción también lo hará.

Ahora bien, como vimos en el caso de Zoom, enfocarse en una sola acción es muy riesgoso porque la inversión depende de si a esa empresa en específico le va bien o le va mal. Apostar todo a una empresa no nos dejará dormir tranquilos, ya que se podría llegar a perder mucho. En cambio, si se invierte de manera diversificada en empresas de diferentes sectores y perfiles entonces el dinero ya no estará sujeto a una sola empresa, sino a cientos de ellas. En los más de 80 años que tiene de existencia el mercado accionario estadounidense, este ha crecido, en promedio, alrededor de un 10% anual.

Me devuelvo al tema discutido al inicio de este artículo, en donde se hacía referencia a que la bolsa es un casino, si eso es lo que uno quiere. Muchas personas desean obtener resultados inmediatos y por eso buscan inversiones muy riesgosas para hacer dinero rápido, pero terminan perdiendo mucho. Sin embargo, quienes no buscan atajos en la vida, entienden que las cosas llevan su tiempo y que el dinero no se hace fácilmente, para ellos entonces la bolsa es un lugar maravilloso que les permite comprar participaciones de cientos de empresas donde tienen el privilegio de ser parte dueños y a la vez compartir en sus ganancias. Hay que abandonar el pensamiento de miedo que se genera por la volatilidad, ya que este es solo un pequeño precio que hay que pagar para ver crecer su dinero en el tiempo.