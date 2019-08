Entremos en esa dinámica, a modo personal les puedo contar que a muchos de los grandes futbolistas foráneos que vinieron a Costa Rica no tuve la oportunidad de verlos, pero he leído. Me han dicho que fueron grandes en su momento. No vi, por ejemplo, al panameño del arco manudo Roberto Tyrrell; tampoco al genio charrúa del mediocampo poeta Jorge Washington Santos.