El jefe de la Sección de Estupefacientes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) nos dijo para esta publicación que no tienen “datos específicos sobre tipos únicos de droga, en este caso la K2”, y que “el tema de prevención no es exclusivo para un tipo de droga”. Es decir, la droga zombie no es tratada en el país como un caso excepcional.