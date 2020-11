“Por razones que son imposibles de escrutar en este momento, la otra posibilidad es que Trump decida que le conviene algún tipo de fricción con Centroamérica en general, o con Costa Rica en particular. Pero me parece que en la medida que Costa Rica mantenga su política actual de colaboración muy estrecha con EE. UU. en lo que es interdicción de drogas, no hay razón para que el gobierno de Trump cambie”, dice Ulibarri.