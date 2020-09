Diferentes profesionales de la Salud pueden atender en una UCI y sus diferentes variantes. De hecho, estos profesionales son la parte más importante de la UCI. No se hace mucho si se tienen las camas más tecnológicas del mundo pero no se tiene al personal indicado para darles el mejor uso. Por lo general, los especialistas en estas unidades son los médicos intensivistas y los enfermeros con especialidad. Es personal que dura años en formarse y no puede ser capacitado en cursos de pocos meses.