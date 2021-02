“Creo que en el caso de EE.UU. sí. Pero no en los otros países. Lo que resulta preocupante por el ataque masivo a la democracia desde las redes sociales. Aquí se pasa otro filo o frontera: ¿hasta dónde llega la libertad en las redes sociales e Internet? En mi criterio, no puede ser ilimitada. Yo tengo obligaciones como miembro de una comunidad. Si uno como ciudadano tiene obligaciones, con más razón la deben tener los líderes políticos, pero ya sabés que eso no sucede, y que algunos usan las noticias falsas para su beneficio, incluso económico, cuando se vuelven virales. En Costa Rica debería legislarse en materia político-electoral ese asunto”.