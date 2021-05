“La población salvadoreña en general no alcanza a ver la dimensión de lo que está ocurriendo. Porque no es una represión masiva como la que ocurrió antes y durante la guerra. No son atrocidades como las que se cometieron antes. Pero son avisos, anuncios, de lo que puede ocurrir más adelante. Solo reclaman, demandan, exigen, protestan, las personas que están siendo víctimas de esos atropellos puntuales”, lamenta Benjamín Cuéllar, del CEJIL.