Recientemente entrevisté a Natalia Hellmund, administradora operativa del Hogar de Ancianos de Piedades de Santa Ana. En ese lugar, afirman que Chepito tiene 121 años y acaban de celebrar su cumpleaños en marzo. Ella me dijo que, alrededor de 2013, hubo esfuerzos para certificar su edad con ustedes, pero en algún momento faltó información o documentación, y tenían que pagar alrededor de $7.500 a Guinness World Records para que un oficial viniera a Costa Rica para estudiar el caso en persona (según entiendo, era una tarifa por certificación expedita; más rápido de lo habitual). La administradora del hogar me dijo que, como no tenían el dinero, el papeleo no prosperó. ¿Esto les suena familiar?