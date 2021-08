¿Es Keylor Navas el más grande deportista centroamericano de todos los tiempos? ¿No? ¿Quién entonces?

De izquierda a derecha: Mariano Rivera (Panamá), Claudia Poll (Costa Rica), Ted Hendricks (Honduras), Keylor Navas (Costa Rica)

Es una comparación odiosa y polémica, pero interesante.

En el deporte, las comparaciones ayudan a poner en perspectiva los hitos más grandes de la historia. Y en este caso los de una región: Centroamérica.

Keylor Navas es ahora mismo el deportista centroamericano más conocido en el mundo. Un costarricense que juega en el Paris Saint-Germain al lado de Lionel Messi, y que en el último lustro fue clave para ganar tres UEFA Champions League en el Real Madrid, al lado de Cristiano Ronaldo. Con un CV así, resumido velozmente en una frase, es fácil imaginar que Navas sea el mejor deportista centroamericano de todos los tiempos. ¿O no?

Justamente nos hicimos esta pregunta: ¿Es Keylor Navas el mejor deportista en la historia de Centroamérica? No es fácil encontrar una respuesta clara. Lo que sí es indiscutible es que el portero tico no está solo en la cima. Hay mujeres y hombres de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá con suficientes logros en sus deportes como para sentarse a comer a la mesa de Navas. Y algunos incluso pueden pensar en tener su propia mesa, acaso aún más lujosa que la del tico.

14 deportistas de la región han sido tan trascendentales en sus disciplinas como Navas en el fútbol internacional. En este listado comparativo, estadísticas en mano, incluimos a atletas que llegaron a la cúspide, muchas veces a pesar de las limitaciones económicas y/o de infraestructura en sus países.

Por cúspide nos referimos a ganar o participar en la victoria de trofeos y títulos mundiales profesionales. Son atletas que, en algún momento de sus carreras, fueron las y los mejores del mundo en su zona.

Subrayado en amarillo indicamos los títulos o trofeos ganados que son el máximo escalón del planeta en esa disciplina en ese momento.

Ojo: este ejercicio es producto de una curiosidad, y en ningún caso se pretende menospreciar a nadie. Todas y todos los atletas que aparecen aquí tienen bien ganado el título de leyenda de sus países, y, por consiguiente, de la región centroamericana. No se trata de quién es mejor que quién, pero sí tratamos, subjetivamente, de responder a la pregunta del titular. Al final, tras examinar el caso de cada deportista, incluimos la opinión de prominentes periodistas deportivos de Centroamérica. Y luego te dejamos los comentarios para que des tu opinión.

---------------------------------------------------------------

Keylor Navas. 34 años. Futbolista costarricense del Paris Saint-Germain (Francia)

Hablamos de uno de los mejores porteros del mundo durante su época y, fácilmente, el mejor portero en la historia de Centroamérica.

Navas ha sido considerado por muchos el mejor del planeta en determinados momentos, y ganó tres veces la UEFA Champions League de forma consecutiva, siendo una figura clave en algunos partidos, en el torneo de fútbol más prestigioso del mundo después de la Copa del Mundo. Ese es un hito que ni siquiera los más grandes futbolistas mexicanos o estadounidenses consiguieron.

En Mundiales, logró llegar a cuartos de final y salió invicto con Costa Rica en Brasil 2014. Ayudó a ubicar al país entre los ocho mejores países del mundo en fútbol. En Concacaf (contando Centroamérica, Norteamérica y el Caribe) ningún equipo ha llegado más lejos en la historia de los Mundiales.

Desde luego, el fútbol es colectivo, pero no hay una posición más solitaria que la del portero. Algunas atajadas de “goles cantados” se celebran como anotaciones, porque influyen directamente en el marcador. Navas acumula fácilmente un centenar de estas atajadas en partidos del más alto nivel, ya sea con Real Madrid, PSG o Costa Rica.

Estos son sus números al 24 de agosto de 2021:

2005-2010: Saprissa (Costa Rica, 91 partidos)

2010-2011: Albacete (España, 36 partidos)

2011-2014: Levante (España, 70 partidos)

2014-2019: Real Madrid (España, 162 partidos)

2019-2021: PSG (Francia, 81 partidos)

Estos son sus logros más importantes al 24 de agosto de 2021:

Individuales:

--2009: Mejor portero de la Copa Oro (Concacaf)

--2014: Mejor portero de La Liga (España)

--2014: Mejor futbolista del año (masculino) Concacaf

--2017: Mejor futbolista del año (masculino) Concacaf

--2018: Elegido dentro del equipo de la temporada UEFA

--2018: Mejor portero del año UEFA

--2021: Mejor portero del año en Ligue 1 (Francia)

--2021: Elegido dentro del equipo de la temporada de Ligue 1 (Francia)

Colectivos:

--1x La Liga (España): 2016-2017

--1x Supercopa de España: 2017

--3x UEFA Super Cup: 2014, 2016, 2017

--3x UEFA Champions League: 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018

--4 x Copa Mundial de Clubes FIFA: 2014, 2016, 2017, 2018

--1x Ligue 1 (Francia): 2019-2020

--2x Coupe de France: 2019-2020, 2020-2021

--1x Final de UEFA Champions League (segundo lugar): 2019-2020

--1x Cuartos de final de Copa Mundial Brasil 2014 (entre los ocho mejores)

Como vemos, la competencia está durísima para que otros deportistas centroamericanos rivalicen con el tico por ‘mejor de la historia de Centroamérica’. Pero sí hay casos de deportistas mujeres y hombres que alcanzaron un éxito planetario, comparable al de Navas.

---------------------------------------------------------------

Shirley Cruz. 36 años. Futbolista costarricense del OL Reign (Estados Unidos)

La primera persona costarricense en ganar una UEFA Champions League. No se puede hablar de Navas sin hablar de Shirley Cruz.

Antes del portero, Cruz era la futbolista tica que más alto había escalado en ese deporte a nivel mundial.

Luchó contra el sexismo y el machismo desde niña para hacerse camino hacia la cúspide, como cuenta en esta entrevista con La Nación, y poco a poco desarrolló un nivel tan alto que despertó el interés en Francia, donde está una de las mejores ligas femeninas del mundo.

Shirley Cruz jugó en Olympique Lyonnais y en París Saint-Germain, dos de los mejores equipos del balompié femenino. Y a sus 35 años, la #10 de la Selección Nacional es ahora una de las figuras de OL Reign, la franquicia del Olympique Lyonnais en Estados Unidos (en Tacoma, estado de Washington, cerca de Seattle).

Estos son sus números al 23 de agosto de 2021:

2002-2005: Alajuelense

2005: Saprissa

2005-2012: Olympique Lyonnais (Francia, 172 partidos, 37 goles)

2012-2018: Paris Saint-Germain (Francia, 134 partidos, 31 goles)

2018: Jiangsu Suning FC (China)

2019-2020: Alajuelense (Costa Rica)

2020-2021 (actualidad): OL Reign (Estados Unidos, 15 partidos, 2 goles)

Estos son sus logros más importantes al 23 de agosto de 2021:

Colectivos:

--6x Division 1 Féminine (Francia): 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012

--2x Coupe de France (Francia): 2011 y 2012

--2x UEFA Champions League: 2010-2011, 2011-2012

--3x Final de UEFA Champions League (segundo lugar): 2010, 2015 y 2017

Individuales:

--2011-2020: Integrante del Equipo de la Década de Concacaf de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS por sus siglas en inglés).

---------------------------------------------------------------

Claudia Poll. 48 años. Exnadadora costarricense, campeona olímpica en 1996

A muchos ticos todavía se les pone la piel de gallina cuando ven este video. Claudia Poll ganando la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, a sus 24 años. En los 200 metros libres. La única presea dorada olímpica para Costa Rica hasta el momento.

Pero la hermana menor de las Poll no solamente se eternizó en Atlanta. Como muestra de su constancia y trabajo, obtuvo dos medallas olímpicas de bronce en Sydney 2000, en los 200 y 400 metros libre.

Y durante su carrera se vistió de oro en los escenarios más importantes del mundo:

--Juegos Olímpicos: Oro en 200m libres en Atlanta 1996 / Bronce en 200m libres en Sydney 2000 / Bronce en 400m libres en Sydney 2000

--Campeonato Mundial (piscina de 50 m): Oro en 200m libres en Perth 1998 / Plata en 400m libres en Fukuoka 2001 / Bronce en 200m libres en Roma 1994 / Bronce en 400m libres en Roma 1994

--Campeonato Mundial (piscina de 25 m): Oro en 200m libres en Río de Janeiro 1995 / Oro en 400m libres en Río de Janeiro 1995 / Oro en 200m libres en Gothenburg 1997 / Oro en 400m libres en Gothenburg 1997

Lograr medallas doradas en Juegos Olímpicos no tiene igual. Muchos vibramos viendo los últimos Juegos de Tokio 2020. Los y las atletas que regresan a casa con una medalla colgando del cuello no vuelven nunca a ser los mismos. Porque además, Claudia Poll no es excampeona olímpica. Ella es, para siempre, la campeona olímpica de nado libre en 1996, en la categoría 200 m libre.

En comparación a Navas, ella también dominó su deporte a nivel planetario, pero en su caso obtuvo logros individuales. Ella --y no un equipo que compite a su lado-- fue la mejor del mundo en determinado momento. Esto aplica para todos los y las atletas que compiten en solitario.

En total, en competencias internacionales mayores, Claudia Poll sumó 9 medallas de oro, 3 de plata y 7 de bronce.

---------------------------------------------------------------

Mariano Rivera. 51 años. Exbeisbolista panameño eternizado por los Yankees de Nueva York

El Sandman. El Arenero. El Coco. El que asusta por las noches y no deja dormir. O bien el que hechiza a sus oponentes para que sigan durmiendo.

En su último juego, el grupo Metallica llegó a regalarle una camisa de los Yankees encuadrada y firmada por sus integrantes como símbolo de aprecio, porque cada vez que Rivera subía al montículo de lanzador con los Yankees, en el estadio sonaba la canción ‘Enter Sandman’, de esa agrupación de heavy metal.

Mariano Rivera, en su posición de lanzador o pitcher cerrador de partidos, era el encargado de apagar las luces del partido y de sus rivales. Cuando llegaba la novena entrada y el partido estaba ajustado a favor de los Yankees, era la hora del Coco. Mariano Rivera entraba para retirar a los próximos tres bateadores e impedir que embasaran.

Usaba tres lanzamientos estelares: la cutter, la sinker y la bola rápida de una costura. Sus rectas a más de 95 mph (153 km/h), algunas con ligeros cambios de dirección, hacían prácticamente imposible batearle. De hecho, Rivera rompió veintenas de bates en su carrera, madera que se despedazaba cuando tocaba esos lanzamientos.

Rivera sumó 652 partidos salvados. Ganó 5 anillos de Serie Mundial de Grandes Ligas, y en la Serie Mundial de 1999 él fue el Jugador Más Valioso. Algo rarísimo en el béisbol para un pitcher relevista o cerrador.

Pero incluso logró otro hito que solamente él posee en más de 82 años de existencia del Salón de la Fama del béisbol profesional de Estados Unidos: Rivera es el único jugador que ha entrado de forma unánime. De 425 personas que votaron para ver si Rivera entraba, 425 dijeron que sí (100%). Esto supera a leyendas como Derek Jeter (396/397), Ken Griffey Jr. (437/440), Tom Seaver (425/430), Nolan Ryan (491/497), Ty Cobb (222/226) e incluso a Babe Ruth (215/226). Quienes saben de béisbol saben que hablamos de gigantes.

Estos son los impresionantes datos de Mariano Rivera:

--Juegos: 1.115

--Ponches: 1.173

--Promedio de carreras limpias permitidas: 2.21

--Juegos salvados: 652

--Promedio de carreras limpias permitidas en postemporada: 0.70

--13x Elegido en el equipo del año (1997, 1999-2002, 2004-2006, 2008-2011, 2013)

--5x Campeón de la Serie Mundial (1997, 1998, 1999, 2000, 2009)

--1x Jugador Más Valioso de la Serie Mundial (1999)

--Miembro del Salón de la Fama de la MLB

--Su dorsal #42 fue retirado para siempre en los Yankees de Nueva York (mérito muy grande en el deporte estadounidense)

---------------------------------------------------------------

Roberto ‘Mano de Piedra’ Durán. 70 años. Exboxeador panameño, campeón del mundo en cuatro categorías

Durán es reconocido por cronistas deportivos como uno de los más grandes boxeadores de la historia. Y casi siempre lo eligen como el mejor boxeador latinoamericano de todos los tiempos. El panameño fue el tercero en lograr cuatro campeonatos mundiales en diferentes categorías:

--Lightweight (135 libras) en 1972 contra Ken Buchanan (nocaut técnico)

--Welterweight (147 libras) en 1980 contra ‘Sugar’ Ray Leonard (tras 15 rounds por decisión unánime)

--Light middleweight (154 libras) en 1983 contra Davey Moore (nocaut técnico)

--Middleweight (160 libras) en 1989 contra Iran Barkley (tras 12 rounds por decisión dividida)

Su registro profesional de combates, que se extendió entre 1968 y 2001, es el siguiente:

119 peleas / 103 ganadas (70 por nocáut) / 16 derrotas

En 2002, la revista The Ring lo ubicó como el quinto mejor boxeador de los últimos 80 años.

---------------------------------------------------------------

Alexis Argüello. 1952-2008. Exboxeador nicaragüense, campeón del mundo en tres categorías

Considerado como el mejor boxeador nicaragüense del país, en una nación de boxeadores, Alexis Argüello tenía golpes explosivos. Revistas especializadas lo suelen ubicar como uno de los pugilistas con mejor golpeo. De allí que el 88,3% de sus victorias fueran por nocaut.

El nicaragüense fue el séptimo boxeador en lograr tres campeonatos mundiales en diferentes categorías:

--Featherweight (126 libras) en 1974 contra Rubén Olivadres (nocaut)

--Super Featherweight (130 libras) en 1978 contra Alfredo Escalera (nocaut técnico)

--Lightweight (135 libras) en 1981 contra Jim Watt (decisión unánime)

Su registro profesional de combates, que se extendió entre 1968 y 1995, es el siguiente:

85 peleas / 77 ganadas (62 por nocáut) / 8 derrotas

---------------------------------------------------------------

Román ‘Chocolatito’ González. 34 años. Boxeador nicaragüense, campeón del mundo en cuatro categorías

A nivel de cinturones, Román González es el boxeador nicaragüense más exitoso, porque logró campeonizar en cuatro pesos distintos. Entre 2015 y 2017, además, la prestigiosa revista The Ring ubicó al nica como el mejor boxeador del mundo, libra por libra.

González llegó a su pelea profesional número 47 con un registro perfecto, de 46 peleas y 46 victorias, pero en 2017 perdió su primer combate contra el tailandés Srisaket Sor Rungvisai. El asiático y el mexicano José Francisco ‘El Gallito’ Estrada son sus némesis. Los únicos que han podido ganarle por ahora a González.

El nicaragüense fue el décimo sexto boxeador en lograr cuatro campeonatos mundiales en diferentes categorías:

--Mini flyweight (105 libras) en 2008 contra Yutaka Niida (nocáut técnico)

--Light flyweight (108 libras) en 2011 -- promovido

--Flyweight (112 libras) en 2014 contra Akira Yaegashi (nocáut técnico)

--Super Flyweight (115 libras) en 2016 contra Carlos Cuadras (decisión unánime)

Su registro profesional de combates, entre 2005 y 2021, es el siguiente:

53 peleas / 50 ganadas (41 por nocáut) / 3 derrotas

---------------------------------------------------------------

Dennis Martínez. 68 años. Exbeisbolista nicaragüense eternizado por dos proezas extremadamente raras

A diferencia de Mariano Rivera, quien era lanzador cerrador, Dennis Martínez era pitcher abridor. Su misión era controlar un partido desde su inicio hasta la quinta, sexta o séptima entrada, para ser reemplazado por un pitcher relevista.

A los abridores se les asigna victorias o derrotas de los partidos en el momento en que el marcador bascula de un lado o del otro. Si el equipo de Martínez anota más carreras que el rival en el momento en que él continúa como pitcher activo de su equipo, y si esa ventaja es suficiente para asegurar el triunfo final, a Martínez se le otorga la victoria como lanzador. Y al pitcher rival se le otorga la derrota.

Pues bien, Martínez llegó a 245 victorias en las Grandes Ligas. El más alto número de victorias de un lanzador no estadounidense en la historia en su momento. Y un registro que se extendió a lo largo de 20 años (el dominicano Bartolo Colón logró su victoria número 246 en 2018).

Pero eso no es todo. En 1991, Martínez realizó la más grande proeza deportiva de su vida: lanzó un Juego Perfecto.

Quien sepa de béisbol sabe que eso es rarísimo y durísimo de lograr. En más de 150 años del deporte profesional en Estados Unidos, y en más de 218.000 juegos jugados, únicamente 23 partidos fueron Juegos Perfectos.

Un Juego Perfecto --así, con mayúsculas-- es un partido en el cual el lanzador y la defensiva logran retirar a los 27 bateadores, uno por uno, sin que estos logren nunca llegar a primera base. No hay hits, no hay bases por bolas, no hay base por impacto al jugador, no hay error del catcher al fallar una captura de pitcheo. Es un juego lanzado por un atleta en estado de gracia. Con una ayuda ideal de su equipo a la defensiva.

El nicaragüense Dennis Martínez fue el undécimo lanzador en la historia en lograr un juego perfecto. Y el primer jugador no estadounidense en hacerlo.

Sucedió el 28 de julio de 1991, en Los Ángeles, California, en el Dodger Stadium. Los Expos de Montreal, donde Martínez jugaba, se midieron con el equipo local: los Dodgers. El duelo terminó 2-0 para el equipo con sede en Canadá (actualmente son los Nationals de Washington DC).

El nica lanzó 95 bolas, logró cinco ponches y un lugar en la historia. Después de su Juego Perfecto, otros 10 lanzadores han logrado la gesta. El último en hacerlo fue Félix Hernández, en 2012 (el segundo lanzador no estadounidense en lograrlo).

Estos son los datos de Dennis Martínez:

--4x Elegido en el equipo del año (1990, 1991, 1992, 1995)

-- Líder en carreras limpias permitidas en 1991 en la MLB

--Lanzó un Juego Perfecto en 1991

--Miembro del Salón de la Fama de los Orioles de Baltimore

--Miembro del Salón de la Fama del Béisbol en Canadá

---------------------------------------------------------------

Rod Carew. 75 años Exbeisbolista panameño, eternizado

Esta vez un bateador. Uno de contacto. Su misión era batear correctamente la pelota (hit) para embasarse y embasar a sus compañeros. Y así producir carreras. Rod Carew es los pocos jugadores en la historia de la MLB en lograr más de 3.000 hits.

Estos son los datos de Rod Carew:

--18x Elegido en el equipo del año (todas las veces entre 1967 y 1984)

--Miembro del Salón de la Fama de la MLB

--7x Campeón de bateo de la Liga Americana (1969, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1978)

--Jugador más valioso de la Liga Americana (1977)

--Su dorsal #29 fue retirado para siempre en los Twins de Minnesota (mérito muy grande en el deporte estadounidense)

--Su dorsal #29 fue retirado para siempre en Los Ángeles Angels (mérito muy grande en el deporte estadounidense)

--Miembro del Salón de la Fama de los Twins de Minnesota

--Miembro del Salón de la Fama de los Angeles Angels

--3.053 hits (#26 mejor bateador de la historia en este registro)

--Promedio de bateo de .328 (#30 mejor bateador de la historia en este registro)

Carew es de los más grandes beisbolistas de la historia. Sus números son una locura en el mejor sentido de la palabra.

---------------------------------------------------------------

Irving Saladino. 38 años. Exatleta panameño campeón olímpico en 2008

En su disciplina, salto de longitud, el panameño Irving Saladino destacó mucho. Ganó dos medallas de oro en lo más alto de su deporte: Mundial y Olimpiadas. Contando metales, eso sí, no supera los seis oros de Claudia Poll en natación en esos dos escenarios.

--Juegos Olímpicos: Oro en salto de longitud en Pekín 2008

--Campeonato Mundial de Atletismo: Oro en salto de longitud en Osaka 2007

--Campeonato Mundial de Atletismo bajo techo: Plata en salto de longitud en Moscú 2006

--Campeonato Iberoamericano: Oro en salto de longitud en Ponce 2006

En total, en competencias internacionales mayores, Irving Saladino sumó 10 medallas de oro, 2 de plata y 3 de bronce.

---------------------------------------------------------------

Rolando Blackman. 62 años. Exbasketbolista panameño eternizado en los Mavericks de Dallas

Leyenda del baloncesto de la NBA. Rolando Blackman llevó a los Mavericks de Dallas a ser un equipo dominante de la liga en los años 80. Cuando se retiró, los ‘Mavs’ tardaron casi dos décadas en regresar a ese nivel, ya con figuras como Dirk Nowitzki.

Entre los logros más destacados de Blackman están los siguientes:

--4x Elegido en el equipo del año de la NBA (1985, 1986, 1987 y 1990)

--Su dorsal #22 fue retirado para siempre en Mavericks de Dallas (mérito muy grande en el deporte estadounidense)

--Campeón de la Liga Italiana de baloncesto (1996) con el Olimpia Milano, tras su paso por la NBA

---------------------------------------------------------------

Ted Hendricks. 73 años. Jugador de fútbol americano guatemalteco eternizado en dos equipos

Nacido en Guatemala de madre chapina y padre estadounidense, a Hendricks lo conocen en su país de nacimiento porque visita mucho a sus familiares. Pasó su infancia en Florida y a la NFL entró en Baltimore, con los Colts (actualmente juegan en Indianápolis).

Fue parte importante de sus equipos por 15 años en:

--Baltimore Colts (1969-1973)

--Green Bay Packers (1974)

--Oakland / Los Ángeles Raiders (1975-1983)

¿Cómo describir a Hendricks? Fue uno de los mejores linebackers (defensa) en la historia. Los guatemaltecos que gustan de este deporte incluso pueden jugar con él en el videojuego Madden Ultimate Team, donde aparece como una de las leyendas exclusivas.

Estos son sus impresionantes logros:

--4x Super Bowls ganados (V, XI, XV, XVIII)

--8x Elegido en el Equipo del Año (1971, 1972, 1973, 1974, 1980, 1981, 1982 y 1983)

--Salón de la Fama del fútbol americano profesional

--Miembro del equipo NFL del aniversario de 100 años

--Salón de la Fama del fútbol americano colegial (nivel universitario)

--Anillo de Honor de los Baltimore Ravens (mérito muy grande en la NFL)

--60,5 capturas de coreback en su carrera

--26 intercepciones

Un fan del fútbol americano puede tranquilamente pronunciar que Hendricks es el más grande deportista centroamericano de todos los tiempos, y no hay argumentos para contradecirlo.

---------------------------------------------------------------

Steve Van Buren. 1920-2012. Jugador de fútbol americano hondureño eternizado en los Philadelphia Eagles

Steve nació en La Ceiba, Honduras, y vivió en Centroamérica hasta sus 10 años. A esa edad tan corta quedó huérfano tras la muerte de sus padres, y se mudó a vivir con sus abuelos en New Orleans, Louisiana.

Ese cambio drástico de rumbo en su vida lo llevó al camino del Salón de la Fama del fútbol americano. Estudió en la Louisiana State University, y tras destacar en el deporte fue escogido por los Eagles de Philadelphia en la primera ronda del draft.

Esto logró en la ciudad del amor fraternal, donde jugó desde 1944 hasta 1951:

--2x Campeón de la NFL (era previa al Super Bowl; 1948 y 1949)

--5x Elegido en el equipo del año (1944, 1945, 1947, 1948 y 1949)

--Salón de la Fama del fútbol americano profesional

--Miembro del equipo NFL de los 100 años

--4x Líder de yardas terrestres (1945, 1947, 1948 y 1949)

--4x Líder de Touchdowns terrestres (1945, 1947, 1948 y 1949)

---------------------------------------------------------------

Hanna Gabriels. 38 años. Boxeadora costarricense, campeona del mundo en cuatro categorías

Una de las mejores boxeadoras mujeres de la actualidad a nivel planetario. Gabriels es de las pocas en conquistar campeonatos mundiales en cuatro categorías diferentes. Aquí es donde ella los consiguió:

--Welterweight (147 libras) en 2009 contra Gabriela Marcela Zapata (nocaut)

--Light middleweight (154 libras) en 2010 contra Gardy Pena Álvarez (nocaut técnico)

--Light heavyweight (175 libras) en 2021 contra Martha Gaytán (nocaut técnico)

--Heavyweight (+200 libras) en 2021 contra Martha Gaytán (nocaut técnico)

Su registro profesional de combates, que se extiende por ahora entre 2007 y 2021, es el siguiente:

24 peleas / 21 ganadas (12 por nocaut) / 2 derrotas / 1 empate

---------------------------------------------------------------

Yokasta Valle. 28 años. Boxeadora nicaragüense y costarricense, campeona del mundo en dos categorías

Yokasta lleva el boxeo en la sangre, pues nació en Nicaragua, de padres nicas. Un país de campeones boxeadores por antonomasia. Pero fue en Costa Rica donde perfeccionó su combate. Ella tiene dos nacionalidades y representa a Costa Rica internacionalmente.

Logró dos campeonatos mundiales en diferentes pesos:

--Junior mini flyweight en 2016 contra Ana Victoria Polo (decisión dividida)

--Mini flyweight en 2019 contra Joana Pastrana (decisión dividida)

Su registro profesional de combates, que se extiende por ahora entre 2014 y 2021, es el siguiente:

24 peleas / 22 ganadas (9 por nocaut) / 2 derrotas

---------------------------------------------------------------

Mención honorífica: un deportista que no ganó un título o reconocimiento mundial durante su carrera, pero que es considerado leyenda en su país y también en el país donde jugó: el Mágico.

Jorge ‘Mágico’ González. 63 años. Futbolista salvadoreño eternizado en Cádiz, España

Esto dijo Diego Armando Maradona sobre ‘El Mágico’:

“Tuve la suerte de jugar con él en un partido amistoso. El ‘Mágico’ era Maradona para Cádiz. A veces parecía que se iba a caer y no lo tumbaban. Por la habilidad que tenía, por el enganche que tenía, por la habilidad con el cuerpo... Si vos lo ves al ‘Mágico’, no es potente de físico; no es un gran atleta. Pero tiene el físico de un jugador de fútbol de potrero, de viveza, de jerarquía. No hay que ser atleta para saber jugar al fútbol. Es un tipo que yo quiero muchísimo”.

A nivel de trofeos obtenidos, ‘El Mágico’ González no sobresale. No se acerca a Navas.

Pero a nivel de leyenda incluso puede superar al tico. El salvadoreño pudo jugar en París, Bérgamo y Verona. De esos lugares recibió ofertas oficiales. También se dice que pudo jugar en Barcelona. Pudo tener la carrera que quiso, y la tuvo: su falta de mayor ambición en lo deportivo fue su elección, y quienes gozaron entre 1982 y 1984; y entre 1986 y 1991 de su habilidad con el balón y de sus goles, fueron los aficionados al Cádiz, en la ciudad homónima vecina del Atlántico y de África.

En el Cádiz Club de Fútbol, donde ‘El Mágico’ tiene un himno, el salvadoreño sumó 219 partidos y 77 goles.

Una crónica perfecta, a mi gusto, sobre González, retrata bien lo que representa el salvadoreño en España: “La ciudad del Mago”, en El Faro. Recomiendo encarecidamente su lectura para que puedan apreciar, sobre todo, ese final perfecto.

Su autor, Roberto Valencia, me dijo esto --palabras más, palabras menos-- hace unos meses, cuando le pregunté si pensaba que el salvadoreño era más grande que Keylor Navas:

En unos años nadie se acordará de Keylor en Madrid. Pero todos recuerdan o sabrán quién era Mágico en Cádiz.

---------------------------------------------------------------

Ojo 2.0: otros grandes; enormes deportistas centroamericanos que no incluimos en la lista pero que merecen ser nombrados y nombradas: David Suazo (Honduras), Sylvia Poll (Costa Rica), Alonso Edward (Panamá), Érick Barrondo (Guatemala), Jonathan Loaisiga (Nicaragua), Nery Brenes (Costa Rica), Andrey Amador (Costa Rica), Brisa Hennessy (Costa Rica), Steven López (EE.UU. / Nicaragua).

---------------------------------------------------------------

Entonces, ¿Navas es el mejor? No. Resulta muy complicado afirmar tal cosa. Como vimos, el tico tiene mucha competencia. Ni siquiera es sencillo afirmar que sea el mejor atleta costarricense ni el que llegó más alto, porque Shirley Cruz y Claudia Poll merecen tantos aplausos como el portero. Navas es ahora mismo el más famoso, sin lugar a dudas. Y lo ha logrado con muchísimo trabajo y un talento bien explotado. Y bueno, quién sabe. Si gana la primera Champions League con el PSG siendo figura, y anteponiendose a su posible relevo, Gianluigi Donnarumma, quizás el tico se gane otro saco de puntos a su favor en la discusión. Todavía le quedan algunos años en lo más alto.

Valoraciones de periodistas centroamericanos sobre el tema: ¿es Keylor el mejor de todos?

Rodrigo Arias, periodista deportivo salvadoreño de El Gráfico de El Salvador:

“Respecto al mejor deportista centroamericano, me quedo con Mariano Rivera. Su votación unánime al Salón de la Fama del béisbol ilustra un reconocimiento poco común. Tuvo además longevidad, relevancia y momentos icónicos. Más aparte de números y títulos, Rivera figura en la lista del mejor de todos los tiempos en su especialidad. No sé de qué otro atleta centroamericano se diga de forma constante: ‘Fue el mejor de todos’. Mariano entra sin dudas en la discusión del gran relevista en la historia de las Grandes Ligas”.

---------------

Carolina Ruiz, periodista deportiva salvadoreña de Tigo Sports y Radio Punto 105.

“Como salvadoreña siempre voy a tener especial admiración por Jorge ‘El Mágico’ González a quien considero el ‘rockstar’ del fútbol. Sin embargo, si nos ceñimos a trayectoria y logros, definitivamente hay que mencionar a Keylor Navas y sus manos llenas de títulos, ídolo para muchos en diferentes países, producto de sus decisiones y disciplina. Navas ha tocado el cielo jugando para 2 de los clubes con más seguidores en mundo, siendo un héroe y manteniendo su nivel indiscutible a la fecha. Con sus 16 títulos en Europa confirma ser el mejor futbolista de Centroamérica de todos los tiempos”.

---------------

Edgard Rodríguez, periodista deportivo nicaragüense de La Prensa de Nicaragua. Ha trabajado muchos años como scout de los Yankees de Nueva York.

“Keylor es un orgullo centroamericano y su historia de superación, junto a su compromiso cristiano es admirable, pero creo que el mejor futbolista de la región ha sido Jorge ‘Mágico’ González tanto por su productividad como por su técnica y juego vistoso con el Cádiz en la Liga Española. Una vez preguntaron a Maradona sobre sus ídolos y mencionó al Mágico, con quien le unió una gran amistad... El mejor atleta de Centroamericano de todos los tiempos para mí es Roberto ‘Mano de Piedra’ Durán, quien ganó más de 100 peleas (103) y se coronó campeón del mundo en cuatro categorías distintas. Durán siempre aparece en el ranking de los diez mejores boxeadores de la historia y se le considera el mejor peso ligero (130 libras) que ha existido... Y antes de hablar de Navas, creo que está Román “Chocolatito” González, quien ha ganado cuatro títulos del mundo y fue el mejor peleador libra por libra del mundo entre 2015 y 2017.”.

---------------

Antonio Alfaro, periodista deportivo costarricense, editor de Puro Deporte en La Nación.

“Incluso si tuviera que elegir solo entre Keylor Navas y Claudia Poll me quedaría dudando. Los dos tienen en sus casas los trofeos y las medallas que todo deportista sueña. Claudia se mantuvo en la cumbre varios años y Keylor también lo ha logrado. Si me obligan a votar, sí o sí, me quedo con Poll, porque lo suyo no se puede atribuir a nadie más que a ella. En el fútbol, en cambio, la Champions depende de si te tocó estar en el equipo de Cristiano Ronaldo o en uno de menos cartel. En contraparte, Claudia tiene la desventaja de que la natación da el nivel de ‘rock star’ de un futbolista (excepto si te apellidas Phelps); por eso nunca tendrá la fama de Mariano Rivera y ni siquiera de Navas. En fin... votemos: Poll”.

---------------

German García, periodista deportivo nicaragüense en La Prensa de Nicaragua, con especialización realizada en Diario Marca de España.

“Es difícil competir con Keylor Navas por los títulos. Pero a mí se me hace difícil elegir a Keylor Navas, porque es un asunto colectivo. Keylor sí fue importante en el Real Madrid, pero su papel no fue tan destacado como el de otros jugadores. ¿A quién pongo como el mejor centroamericano de la historia? Lo de Mariano Rivera es demasiado fuerte. Por el asunto del mejor cerrador de la historia. El primero que entra a Cooperstown (Salón de la Fama) por unanimidad. Ni Babe Ruth ni Derek Jeter ni nadie había entrado por unanimidad. Fue figura elemental; actor de primera en los títulos que consiguieron los Yankees de Nueva York en la época de Joe Torre. El único asterisco que le pongo a Mariano es la carencia de idolatría. Rivera no movió masas en Panamá. Después de él tenés que poner a la tica Poll. Eso fue impresionante; ganar la medalla. Pero también está Panamá: tienen a ‘Mano de Piedra’ Durán; el mejor boxeador latino de la historia. El primer tetracampeón latinoamericano de la historia. Yo valoro un montón lo que hizo Alonso Edward. Tuvo plata en 2009 y quedó atrás solo de Bolt. Es muy difícil. En El Salvador tenemos al Mágico González. Es una de las cosas raras del deporte. Un tipo que careció de ambición y que podía jugar donde quisiera. El mismo Maradona lo dijo. Se fue a probar con Barcelona, demostró que tenía nivel para jugar donde quisiera y no quiso. Pero con todo y eso lo veneran y conocen mucho en España. A mí me impresionó el respeto y el significado que tiene ‘Mágico’ en España. Y sobre todo en Cádiz. Con Keylor es curioso, pero siempre ha sido infravalorado. Un tipo que ha ganado tantas Champions y le meten a Courtois. Y ahora tiene toda la experiencia y le ponen a Donnarumma”.

---------------

Steven Oviedo, periodista deportivo costarricense con 14 años de experiencia en coberturas.

“Creo que el caso Keylor lo tenemos que analizar profundamente para considerarlo el mejor atleta centroamericano. El portero tico tuvo la bendición de estar en el mejor Real Madrid de la historia y jugar con Cristiano, eso potencia tus oportunidades de triunfo, claro él fue pieza clave para ayudar a ganar trofeos. Mismo caso con Mariano Rivera y los Yankees. Yo personalmente me quedaría con Claudia Poll, pues consiguió medallas en dos Juegos Olímpicos diferentes y es un deporte donde solo depende de ella misma, no como Keylor o Mariano que ayudaron y recibieron ayuda de sus compañeros”.

---------------

Óscar Flores, periodista deportivo hondureño y autor del libro sobre fútbol, El que Mete el Gol Gana.

“Lo que Keylor Navas ha logrado a nivel de fútbol jamás será igualado por otro centroamericano. A pesar de la rivalidad clásica entre Honduras y Costa Rica, Keylor, por sus logros y humildad, es muy querido y admirado en nuestro país. Sin embargo, como el G.O.A.T. (mejor de todos los tiempos) centroamericano, ubicaría a Roberto Durán, considerado uno de los mejores boxeadores libra por libra de toda la historia”.