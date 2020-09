“Acogiendo el sentir del pueblo costarricense, no veo que haya ambiente en la Asamblea Legislativa para aprobar nuevos impuestos. Sobre todo, no lo veo para aprobar nuevos impuestos sobre la espalda de los que llevan una carga tributaria ya pesada. Podría existir la posibilidad de poner un poco de carga sobre quienes la llevan liviana o no la llevan del todo”.