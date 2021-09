Así funciona Remdesivir, único medicamento contra covid-19 aprobado por FDA

Un vial con remdesivir. Foto: Shutterstock. (Shutterstock)

No es una cura sino un tratamiento. Y no está aprobado en todo el mundo. Estados Unidos lo recomienda y lo usa muchísimo en todos los estados. Pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no usarlo.

--Una cura hace que una lesión, dolencia, herida o enfermedad desaparezca.

--Un tratamiento, por el contrario, es un conjunto de medios que se emplean para aliviar o potencialmente curar una enfermedad (a través de un tiempo determinado).

El remdesivir , elaborado por la compañía biofarmacéutica estadounidense Gilead Sciences, se comercializa bajo la marca Veklury y es un medicamento para tratar la covid-19.

Es el único que cuenta con sello de aprobación definitivo por parte de la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

Funciona contra el coronavirus (SARS-CoV-2), pero, más allá de lo dicho por la FDA, no ha demostrado ser tan eficiente contra la covid-19 a nivel mundial. Explicamos esta contradicción a continuación.

¿Qué es remdesivir?

Es un medicamento antiviral que pertenece a la categoría de análogos de nucleósidos, explica Olga Arguedas, inmunóloga pediatra y directora del Hospital Nacional de Niños. Lo que hace el remdesivir es bloquear o disminuir la replicación del coronavirus en las células.

“Esa es su función esencial”, explica Arguedas. “Hay otros análogos de nucleósidos disponibles en el mercado; que incluso se utilizan aquí en Costa Rica en la práctica clínica. Hay unos que se utilizan en el tratamiento de la hepatitis B y hay otros que utilizamos en el tratamiento de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH)”.

El remdesivir, que se aplica mediante inyección, nació en 2009 como un tratamiento potencial contra la hepatitis C. Pero no funcionó como se esperaba.

Luego se probó para tratar el ébola durante la epidemia de esa enfermedad en República Democrática del Congo, entre 2018 y 2020. Tampoco dio los resultados esperados, pero se demostró que no es peligroso para el ser humano (los efectos adversos son prácticamente nulos).

En pruebas de laboratorio se sugirió que podría funcionar con coronavirus como el SARS (2003) y el MERS (2012). Cuando se supo que la nueva enfermedad de finales de 2019 y comienzos de 2020, que azotaba China y otros países del mundo era producida por un coronavirus, Gilead Sciences comenzó ensayos preclínicos para saber si serviría contra este nuevo mal; que se bautizó como covid-19.

Los resultados de los primeros estudios fueron positivos. Se encontró que el remdesivir inhibe la replicación de coronavirus, y la FDA estadounidense se apresuró en darle un espaldarazo a este medicamento. Desde mayo de 2020, tras unos pocos meses de gestión de la pandemia, se le dio autorización para uso de emergencia.

Así lo explica María Luisa Ávila Agüero, infectóloga pediatra y ministra de Salud de Costa Rica entre 2006 y 2011:

“Se encontró que la recuperación de los pacientes era menor (en cuanto a tiempo) con remdesivir. Pero en aquellos pacientes que solo estaban necesitando oxígeno, no en pacientes que estaban con una ventilación mecánica o que estaban en ECMO, la membrana de respiración extracorpórea. Era en pacientes moderados pero no tan severos. No es una cura. Ayuda a que el paciente se recupere más rápidamente”.

Cuando Donald Trump se enfermó de covid-19 en octubre de 2020, siendo aún presidente, le administraron ocho medicamentos diferentes, entre los cuales hubo un tratamiento de cinco días de remdesivir (la FDA ha recomendado tratamientos de cinco y 10 días).

El expresidente se recuperó de la enfermedad a mediados de octubre, y el día 22 de ese mes, la FDA le dio aprobación definitiva al medicamento como tratamiento contra la covid-19.

A finales de 2020, según informó Gilead Sciences, su medicamento Veklury (remdesivir) ha sido aprobado en unos 50 países para tratar la covid-19.

¿Funciona o no funciona contra el coronavirus?

Sí y no. Es decir, persisten dudas.

La FDA aprobó el remdesivir con información limitada el 22 de octubre de 2020. Basada en datos prometedores de ensayos relativamente pequeños, con unas 1.000 personas. Entre los hallazgos, las autoridades norteamericanas destacaron que, con el medicamento, algunos pacientes en hospitales recortaron sus períodos de recuperación pasando de 15 días de hospitalización a 11.

A las pocas semanas, la OMS publicó un comunicado en el que recomendó al mundo entero a no usar remdesivir contra la covid-19, basándose en pruebas aleatorias conducidas alrededor del mundo. En febrero de 2021, la OMS concluyó que el remdesivir tiene “poco o nulo efecto en pacientes con covid-19”.

Esto no cambió la postura de EE.UU., donde Gilead Sciences se embolsó $2.800 millones únicamente con la venta de su producto durante 2020.

Ventas “infladas”, según un reportaje de Wired, que publica que el costo de producción de remdesivir para un tratamiento de 5 a 10 días es de $10 . Pero la factura que debe cubrir el seguro o el paciente es de $3.120 solo por el medicamento .

Sobre este tema, un estudio publicado en la revista científica ScienceDirect, titulado “Costos mínimos de producción de nuevos tratamientos contra la covid-19”, encontró que el costo de producción de remdesivir para un día de tratamiento es de $0,93 . Sería poco menos de $10 para un uso de 10 días.

Pero volviendo a la eficacia o no de esta droga, también damos con estudios publicados en revistas científicas que se contradicen. Como estos dos, ambos publicados en The New England Journal of Medicine:

--Remdesivir para el tratamiento de Covid-19 - Informe final | Conclusión: “Nuestros datos muestran que el remdesivir fue superior al placebo, al acortar el tiempo de recuperación en adultos que fueron hospitalizados con covid-19 y tenían evidencia de infección del tracto respiratorio inferior”. (Noviembre 2002)

--Fármacos antivirales utilizados contra covid-19: resultados del ensayo solidario de la OMS provisional | Conclusión: “Los regímenes de remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir e interferón tuvieron poco o ningún efecto en los pacientes hospitalizados con covid-19, como lo indica la mortalidad general, el inicio de la ventilación y la duración de la estancia hospitalaria”. (Febrero 2021)

Ojo: el remdesivir (Veklury de Gilead Sciences) no está registrado en Costa Rica.

“El remdesivir tiene un efecto beneficioso leve con evidencia de baja certeza en pacientes graves con covid-19, en cuanto a mortalidad, días de ventilación mecánica y resolución de síntomas. No hay efectos demostrados en prevención de la infección o en reducción del riesgo de hospitalización de las personas contagiadas”, detalla la inmunóloga Olga Arguedas.