Las Notas de la Comunidad de X: ¿Pueden realmente marcar la diferencia?

Fecha: 1 de agosto de 2024. Estalla una nueva polémica en la plataforma de Twitter (o X, como ahora se llama la app). Una boxeadora de los Juegos Olímpicos renuncia tras 46 segundos de combate. La plataforma estalla en acusaciones de que su musculosa rival era en realidad “un hombre” y rápidamente otros usuarios utilizan la palabra “transgénero” para etiquetarla. Alrededor del hecho, reaccionan muchas figuras, como el influencer Logan Paul e inclusive medios como The Boston Globe, que usaron esta palabra.

“¡Ups! Puedo ser culpable de difundir desinformación al igual que el resto de esta red social,” publicó Logan Paul, quien reafirmó que no estaba de acuerdo en que “hombres y mujeres biológicos” compitieran entre sí. Sin embargo, este no era el caso. De igual manera, The Boston Globe publicó un comunicado catalogando su cobertura de “error significativo” al usar la misma palabra y además no reconocer que la boxeadora en cuestión “había nacido mujer.”

En la red social de X, el tema fue trending topic (tendencia), por lo que cada minuto surgía una nueva versión de los hechos. La verdad se ahogaba en un mar de información, mientras sus olas evitaban los datos claros y traían a la costa reacciones impulsivas que se propagaban con las emociones del momento, fomentando nuevas versiones falsas de lo sucedido. Fue entonces cuando brilló una opción para chequear la veracidad de los posteos, una que también YouTube planea implementar. ¿Es realmente esta herramienta un avance significativo que otras redes deben imitar o simplemente otra idea que sucumbirá al poder del caos cibernético? Lea lo que hay Detrás del click.

Notas de la Comunidad es un programa que permite a los usuarios añadir contexto adicional a los posts que consideran potencialmente engañosos.

¿Qué son las “Notas de la Comunidad” en X?

En el vasto y agitado océano de la información digital, la aplicación X ha lanzado un salvavidas: “las Notas de la Comunidad.” ¿La promesa? Crear un mundo mejor informado mediante la colaboración colectiva para añadir contexto a los posteos potencialmente engañosos, un concepto similar a Wikipedia.

Por ejemplo, un usuario puede postear una foto editada digitalmente, donde afirma que una nadadora japonesa, participante en las olimpiadas, se llama “Yokasi Maogo”. Seguidamente, anclada, se verá una nota que aclara que Mizuki Harai, es el nombre real de la mujer, y además, suministrará un enlace oficial para conocer el perfil de la deportista en una web de confianza.

Los lectores agregaron una nota de la comunidad a este Post: https://t.co/RoRaHbqmzX — Notas de la Comunidad Útiles (@NotasUtilesES) August 1, 2024

Estas Notas de la Comunidad deben citar fuentes de alta calidad, ser fáciles de comprender, dirigir directamente a la reclamación de la publicación, proporcionar contexto importante y usar un lenguaje neutral o imparcial. Estas correcciones se harían a todos los usuarios sin importar sus inclinaciones políticas o cargos y su fortaleza se encuentra en que personas con diferentes puntos de vista colaboren en pro de la información, según se explica en la web oficial de X.

Este modelo de participación ciudadana en la moderación de contenido no es completamente nuevo. Wikipedia, por ejemplo, ha demostrado que una comunidad de usuarios comprometidos puede mantener una base de datos de conocimiento razonablemente precisa y hasta cierto punto fiable, pues no está del todo a salvo de las distorsiones de la realidad.

Sin embargo, X no es Wikipedia. La plataforma de microblogging es, por naturaleza, más efímera y reactiva. Las discusiones que se generan aquí son rápidas, a menudo impulsivas y a veces extremadamente polarizadas. Entonces, ¿cómo puede este enfoque colaborativo de X navegar estos mares turbulentos sin naufragar en la desinformación?

La clave del éxito está en la diversidad de puntos de vista y en el compromiso de los colaboradores para calificar las notas de manera imparcial. Para que esta herramienta no se convierta en un simple eco de opiniones dominantes, es fundamental fomentar la inclusión de voces variadas y garantizar que todos los usuarios, sin importar su trasfondo, tengan la oportunidad de contribuir.

Sin embargo, la verdadera prueba será ver cómo se maneja el inevitable flujo de “notas” incorrectas o malintencionadas. Las reglas de X prometen que las notas que violen sus políticas serán revisadas y posiblemente eliminadas, pero esto requiere un monitoreo constante y una respuesta rápida a los abusos.

Notas de la comunidad es una herramienta colaborativa para mantener a la gente mejor informada.

¿Cómo funcionan las Notas de la Comunidad de X?

Las notas de la comunidad funcionan de forma diferente que el resto de la plataforma. “No es un concurso de popularidad. Su objetivo es encontrar notas que sean útiles para muchas personas con diferentes puntos de vista. No solo toma en cuenta cuántas calificaciones recibió una nota, sino también el hecho de que las personas que la calificaron como útil tengan diferentes puntos de vista. Debido a que las notas deben ser genuinamente consideradas útiles por personas que tienden a estar en desacuerdo, el programa tiene más probabilidades de identificar las notas que muchas personas consideran útiles,” se lee en la plataforma oficial de X.

Las notas también están sujetas a las reglas de X y se pueden denunciar. Entre las personas que han sido chequeadas se encuentran influencers, políticos e inclusive el propio Elon Musk, dueño de la plataforma. Cualquier usuario de X puede registrarse para ser colaborador en Notas de la Comunidad. Este proceso, se afirma, no es exclusivo ni discriminatorio; lo único necesario es el interés por contribuir a la plataforma.

Una vez registrados, los colaboradores pueden sugerir notas en cualquier post. Estas notas son luego revisadas y calificadas por otros colaboradores. Sin embargo, la rapidez en la que se desplieguen estas notas podría no llegar a ser tan veloz como la desinformación.

Pantallazo sobre la información oficial de la plataforma de X sobre las "Notas de la comunidad".

Desinformación: ¿Las Notas de la Comunidad son suficientes para combatirla?

YouTube se encuentra probando “Notas” similar a la función de X, con el fin de dar más contexto y advertir sobre posible desinformación en los videos que se consumen. Por su parte, Facebook tiene todo un apartado explicando cómo detectar las “noticias” falsas que dan sus usuarios. Sin embargo, es importante recalcar que las redes sociales no son noticieros; sus misiones como empresa muchas veces consisten en ser plataformas sociales que conectan a las personas, y su negocio no es informar, sino enganchar con los posteos más llamativos que el algoritmo pueda ofrecer, además de que muchas veces sus equipos de moderación de contenido no dan abasto con los posteos malintencionados, pero llamativos, que se publican todos los días.

Por esto, muchos usuarios pueden confundir cuentas de redes sociales con supuestos medios de comunicación, pueden confundir usuarios inexistentes con periodistas y posteos llenos de opinión con noticias. La opción que facilita X traslada buena parte de la responsabilidad a los usuarios, lo cual, al democratizar procesos, podría dar contexto útil sobre la veracidad de la información, pero al mismo tiempo, estos no siempre responderán ágilmente y se pone en duda si esta herramienta no va a querer usarse para manipular el discurso imperante.

El 1 de agosto de 2024, un usuario comentó “Hoy las notas de la comunidad se tomaron vacaciones,” a lo que se le respondió con una nota que redirigía a un enlace al proceso de cómo se hacían estas notas con la leyenda de “lo estamos intentando, pero tiene que darnos más tiempo.”

Algo de lo que sufren muchos medios de comunicación y sus iniciativas de chequeo de datos, es que muchas audiencias se quedan con lo primero que vieron; la desinformación viaja más rápido que la verdad y cuando esta finalmente llega, los usuarios no siempre serán capaces de reconocerla. Además, la abundancia de información falsa es tanta que, sin equipos de moderación comprometidos, se puede esperar respuestas lentas, de igual forma esta interacción en la plataforma de X, puede evidenciar que si bien estas notas tienen utilidad, tampoco logran competir con el intenso flujo de información de sus usuarios.

Según el artículo académico “La Democratización del Monitoreo de la Desinformación: El Impacto del Programa Birdwatch de Twitter” (2022), este tipo de mecanismos tienen grandes ventajas, entre ellas que su implementación puede ayudar, no a resolver, pero sí a disminuir la desinformación de una plataforma, con el riesgo de que la misma podría experimentar a su vez menos actividad, ya que cuando los usuarios tenían más cuidado de compartir contenidos falsos o que fueran verificados, reducían los compartidos y comentarios para evitar propagar desinformación, lo que podría traducirse a una pérdida de ingresos para las empresas de redes sociales que dependen de la atención que les brinden.

Así que, a pesar de que las Notas de la Comunidad sean un recurso valioso para la lucha contra la desinformación, sus grandes desafíos tienen que ver con su rapidez de respuesta, su alcance, su participación de usuarios de diferentes puntos de vista y el cumplimiento de normas de la plataforma.

Nuevamente vuelve a caer en manos del lector decidir qué cosas de las que ve en redes sociales son reales o no. Validar la información y al mismo tiempo mantenerse alerta de información que destaque emociones fuertes que le hagan querer atacar o defender algo. Quizás, en un giro irónico del destino, descubramos que la clave para un mundo mejor informado no está en algoritmos complejos ni en la intervención de expertos, sino en nuestra capacidad para trabajar juntos, incluso en el caótico y ruidoso barrio de X.

La promesa de un mundo mejor informado está a nuestro alcance, siempre y cuando estemos dispuestos a asumir la responsabilidad compartida de discernir la verdad del engaño. Así que, la próxima vez que vea una nota en un tweet, tómese un momento para considerar la colaboración que hay detrás de ella. Y quién sabe, tal vez algún día se logre resolver ese eterno debate sobre la desinformación. Porque, al final del día, un tweet sin contexto es como un chiste sin remate: incompleto y, a menudo, malinterpretado.