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La inteligencia artificial logró hacerse pasar por humana en una prueba clásica de conversación

Un estudio halló que algunos modelos de IA lograron confundirse con personas reales en conversaciones breves

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Por Jailine González Gómez
Investigadores evaluaron modelos de lenguaje con la prueba de Turing y encontraron que algunos fueron indistinguibles de humanos.
Investigadores evaluaron modelos de lenguaje con la prueba de Turing y encontraron que algunos fueron indistinguibles de humanos. (ChatGPT/Generada con IA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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