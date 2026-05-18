Detrás del Click

¿Cuánta energía consume realmente cada consulta a ChatGPT y otras IA? Grok tuvo la mayor huella de carbono al entrenarse

El ‘AI Index Report 2026′ de Stanford revela brechas extremas en el impacto ambiental de la inteligencia artificial

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
La pantalla de un iPhone, fotografiada a corta distancia, muestra cuatro iconos de aplicaciones de asistentes de IA dispuestos en una cuadrícula de dos por dos en San Ferdinando di Puglia, Italia, el 17 de mayo de 2026. Las aplicaciones visibles incluyen Claude de Anthropic, ChatGPT de OpenAI, Gemini de Google y Grok de xAI. El reloj del teléfono marca las 15:10. La imagen ofrece una visión general de las principales aplicaciones de chatbots con IA generativa dirigidas al consumidor disponibles en plataformas móviles a fecha de mayo de 2026.
El entrenamiento de Grok 4 disparó una huella de carbono récord, mientras modelos como Mistral Medium 3 reducen emisiones en el uso diario. (MATTEO DELLA TORRE/NurPhoto via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGinteligencia artificialGrok
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.