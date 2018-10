Actualmente, soy fiel mejenguero de canchas abiertas. Y a veces me frustra de sobremanera lo malos que son los árbitros. Pero ¿cuál es el análisis que hago antes de echar humo? Si yo estoy a las 9 o 10 p. m. en una cancha sintética en la que la bola ya ni rueda, con frío, con la peor iluminación posible, con unos tacos con tape eléctrico en la punta para que no se abran, pues significa que soy igual de malo. ¿Cierto? No tengo la potestad moral para exigirle demasiado a alguien que se va a jugar el rostro contra 22 pseudofutbolistas de los que no tiene ni idea cómo son ni de dónde provienen, por unos 15.000 colones.