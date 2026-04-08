De viaje con Jairo

Visa de Estados Unidos: los problemas que enfrentará si su asesor no le da la clave del perfil

Aunque contrate a un asesor de visas, usted debe mantener el control de su perfil en el sitio web de los Estados Unidos

EscucharEscuchar
Por Jairo Villegas S.
Adelantar la cita para la visa de Estados Unidos.
Siempre exija a su asesor de visas darle el acceso a su perfil. (Fotocomposición/De viaje con Jairo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Visa de Estados UnidosAsesor de visas
Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.