Visa de Estados Unidos: los problemas que enfrentará si su asesor no le da la clave del perfil

Siempre exija a su asesor de visas darle el acceso a su perfil.

Muchos solicitantes de visa de Estados Unidos en Costa Rica delegan el proceso en un asesor para aumentar sus probabilidades de éxito. Sin embargo, una práctica común —y riesgosa— podría dejar al solicitante sin control sobre su propio trámite: no tener acceso a su perfil en el sistema oficial.

En ocasiones, la persona contratada podría generarle problemas serios, por lo que es clave estar atento desde el inicio.

El problema surge con el perfil que cada solicitante debe crear en la plataforma oficial de visas. Para ello, se requiere un correo electrónico y una contraseña, que permiten gestionar información sensible del proceso.

No obstante, muchas veces este paso lo realiza el asesor y no entrega la contraseña al solicitante. Incluso, en algunos casos, utiliza un correo electrónico distinto al de la persona que solicita la visa.

Ante esto, antes de contratar a un asesor, usted debe cerciorarse de que tendrá el control total de su perfil.

¿Por qué debe controlar su perfil?

El perfil de la visa no es un simple registro. Desde ahí se accede a su información personal, el formulario DS-160, la cita consular y los comprobantes de pago.

Además, permite dar seguimiento al trámite e incluso adelantar la cita de entrevista, en caso de que haya espacios disponibles.

No tener acceso a ese perfil implica perder el control del proceso. En la práctica, esto se traduce en situaciones como:

No poder verificar si la información del formulario DS-160 es correcta.

No poder modificar o reprogramar citas.

Depender completamente del asesor ante cualquier cambio o inconveniente.

Quedar “atado” si hay conflictos o el asesor deja de responder.

Incluso, hay casos en los que la persona llega a la entrevista sin saber exactamente qué se envió en su nombre.

Tener acceso al perfil también le permite asegurarse de que toda la información presentada sea veraz y consistente con lo que declarará ante el oficial consular.

Por eso, si decide contratar a un asesor de visas, exija que la cuenta esté a su nombre, con su correo electrónico y bajo su control. Además, debe recibir el usuario y la contraseña desde el inicio.

Aunque un asesor puede asistirle en el proceso, el solicitante es el único responsable de la información presentada ante las autoridades consulares.

Si usted tiene poco conocimiento tecnológico o no cuenta con un correo electrónico, puede pedir ayuda a un familiar o persona de confianza para crear uno. Recuerde que todas las notificaciones oficiales se enviarán a ese correo.