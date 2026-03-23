De viaje con Jairo

La inquietante pausa en que puede quedar su solicitud de visa de Estados Unidos

Además de las opciones de aprobación y rechazo de visa, existe un tercer escenario que muchas veces es desconcertante

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Por Jairo Villegas S.
Visa de Estados Unidos.
Debe prestar mucha atención a las indicaciones que le den en la Embajada de Estados Unidos, en caso de que su solicitud de visa quede en pausa. (Ilustració/De viaje con Jairo)







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Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

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