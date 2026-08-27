De viaje con Jairo

Visa de Estados Unidos: estas son las claves para conseguir una cita en 10 días hábiles. Despejamos 11 dudas

Siga estos pasos y conozca los alcances del plan piloto del Departamento de Estados Unidos

EscucharEscuchar
Por Jairo Villegas S.

AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Aeropuerto de Los Ángeles, Estados Unidos.
El plan piloto de visa acelerada acaba el 31 de diciembre. La imagen corresponde al Aeropuerto Internacional Tom Bradley en Los Ángeles, California, Estados Unidos. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Visa de Estados UnidosDepartamento de EstadoAdelantar cita para la visa de Estados Unidos
Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.