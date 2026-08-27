Visa de Estados Unidos: estas son las claves para conseguir una cita en 10 días hábiles. Despejamos 11 dudas

El plan piloto de visa acelerada acaba el 31 de diciembre. La imagen corresponde al Aeropuerto Internacional Tom Bradley en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Los costarricenses que necesitan adelantar la entrevista para solicitar una visa de Estados Unidos ahora tienen una nueva alternativa: pagar $750 adicionales para optar por una cita dentro de los siguientes 10 días hábiles, siempre que existan espacios disponibles.

La opción forma parte de un programa piloto que el Departamento de Estado de Estados Unidos implementa en algunas embajadas y consulados, incluida la sede diplomática en San José.

Estas son las 11 claves que debe conocer.

1. ¿De qué se trata?

Es un programa piloto de citas aceleradas que el Departamento de Estado implementa en algunas embajadas y consulados de Estados Unidos.

La participación es completamente voluntaria.

El mecanismo permite a determinados solicitantes de visas B (turismo y negocios) optar por una entrevista acelerada, con fechas disponibles dentro de los siguientes 10 días hábiles.

2. ¿Cuál es la vigencia del programa?

El programa piloto está previsto hasta el 31 de diciembre de 2026. En el caso de Costa Rica, comenzó a funcionar el 18 de agosto de 2026.

3. ¿Quiénes pueden optar por una cita acelerada?

El programa está dirigido a solicitantes de visas B, entre ellas las utilizadas para turismo y negocios.

La opción puede ser utilizada tanto por personas que están realizando un trámite nuevo como por quienes ya tienen una cita de entrevista programada y desean adelantarla.

4. ¿Qué debe hacer el interesado?

Primero debe realizar el proceso habitual para solicitar la visa, incluido el pago de la tarifa de $185, y programar una cita para la entrevista.

Las embajadas y consulados participantes reservan un número limitado de citas diarias para el programa de citas aceleradas.

Si existen espacios disponibles, estos aparecerán en el sistema para que los solicitantes puedan seleccionarlos.

Una vez que el interesado encuentra una cita acelerada disponible, debe realizar el pago adicional correspondiente.

5. ¿Siempre hay espacios para citas aceleradas?

No. El programa está sujeto a disponibilidad. Las oficinas participantes asignan un número limitado de citas aceleradas cada día.

6. ¿Cuál es el costo?

Además de los $185 correspondientes al trámite de la visa, el solicitante debe pagar $750 por utilizar la opción de cita acelerada.

El pago se realiza directamente en el sistema de citas, cuando aparece una fecha disponible para este programa. En total, entre ambas tarifas, el solicitante pagaría $935.

7. ¿Cuáles son las condiciones de la tarifa de $750?

Los $750 son no reembolsables y no transferibles.

Además, una vez seleccionada la cita acelerada, el solicitante no puede cambiar la fecha.

Si la persona no se presenta a la entrevista, pierde el dinero pagado por la cita acelerada. Tampoco recuperará los $750 si posteriormente su solicitud de visa es rechazada.

8. ¿Pagar los $750 aumenta las posibilidades de que me aprueben la visa?

No. El pago únicamente permite acceder a una cita acelerada. No aumenta las posibilidades de obtener la visa.

Todos los solicitantes deben someterse al mismo proceso de evaluación y verificación y cumplir con los requisitos establecidos por la legislación estadounidense.

El Departamento de Estado advierte de que la utilización del programa piloto no garantiza la emisión de una visa.

9. Si ya tengo una cita para dentro de varios meses, ¿puedo pagar para adelantarla?

Sí. Las personas que ya tienen una cita de entrevista programada pueden utilizar el programa piloto para intentar adelantarla, siempre que cumplan con las condiciones y existan espacios disponibles.

Esta posibilidad permite que una persona que tenga una entrevista programada para varios meses después pueda buscar una fecha más cercana mediante la opción de cita acelerada.

10. Si solicité la cita en grupo, ¿cada integrante debe pagar los $750?

Sí, en caso de que todos los integrantes del grupo deseen adelantar su entrevista.

Sin embargo, el grupo puede decidir que únicamente algunos de sus integrantes utilicen la opción de cita acelerada.

En ese caso, únicamente quienes adelanten su entrevista deberán pagar la tarifa de $750.

11. ¿Puedo pagar los $750 si estoy renovando mi visa?

Sí, en caso de que la renovación requiere una entrevista.

El programa está diseñado para adelantar citas de entrevista. Por eso, no aplica para quienes califican para el proceso de exención de entrevista y no necesitan presentarse a una cita consular.

En otras palabras, una persona que está renovando su visa y tiene una entrevista programada puede optar por una cita acelerada, siempre que haya disponibilidad y cumpla con las condiciones del programa.

Una cita más rápida no significa una visa más rápida

El programa piloto ofrece a los solicitantes una nueva alternativa para intentar reducir el tiempo de espera para la entrevista.

Sin embargo, el pago de los $750 no modifica los requisitos para obtener la visa ni garantiza su aprobación.

El solicitante deberá demostrar ante el funcionario consular que cumple con las condiciones establecidas por la ley estadounidense.

Por eso, los $750 deben entenderse como el costo de acceder a una cita acelerada, no como un pago para obtener la visa.

Las citas regulares para la entrevista para optar por la visa de Estados Unidos están disponibles a partir de junio del 2027.