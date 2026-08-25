Estados Unidos ofrece en Costa Rica nueva alternativa para obtener cita de visa en 10 días hábiles. Conozca el precio y los requisitos

El nuevo mecanismo para adelantar la cita para la visa de Estados Unidos está vigente en Costa Rica desde el 18 de agosto de 2026.

Los costarricenses que necesitan viajar a Estados Unidos tienen una nueva alternativa para intentar adelantar la entrevista para obtener la visa de turismo o negocios (B1/B2).

Desde el 18 de agosto, la Embajada de Estados Unidos en San José forma parte de un programa piloto del Departamento de Estado que permite a determinados solicitantes pagar $750 adicionales para acceder a una cita acelerada.

La opción permite obtener una entrevista dentro de los próximos 10 días hábiles, siempre que existan espacios disponibles.

La nueva posibilidad aparece directamente en el sistema de citas al que tienen acceso los solicitantes mediante el perfil que utilizan para tramitar la visa.

Según explicó en sus redes sociales Priscila Agüero, asesora de visas, el sistema muestra la alternativa para quienes cumplen con las condiciones establecidas.

“Este monto se paga directamente en el sistema”, explicó Agüero.

En este momento, por la vía ordinaria, las citas en Costa Rica las están dando para junio del 2027.

El Departamento de Estado confirmó oficialmente el funcionamiento del programa piloto y dejó en claro que la tarifa de $750 es adicional a los $185 correspondientes al trámite de la visa.

¿Quiénes pueden utilizar esta opción?

El programa está dirigido a solicitantes elegibles de visas B, utilizadas principalmente para turismo, negocios y visitas.

Para acceder a la alternativa, el interesado primero debe realizar el procedimiento habitual: completar el formulario DS-160, pagar los $185 correspondientes a la solicitud y programar una cita regular.

Después de contar con una cita futura, el sistema puede mostrar la opción denominada Paid Expedite, mediante la cual el solicitante puede seleccionar una cita acelerada si existen espacios disponibles.

También lo pueden hacer quienes ya tenían agendada una cita para los próximos meses.

La Embajada de Estados Unidos en San José es una de las sedes seleccionadas para participar en este programa piloto, que también se implementó en determinadas sedes de Canadá, Colombia, Guatemala, Honduras y México.

El programa piloto está previsto, por ahora, hasta el 31 de diciembre de 2026.

¿Visa garantizada? Un aspecto importante es que el pago de los $750 no aumenta las posibilidades de que una persona obtenga la visa. El dinero permite adelantar la entrevista, pero el solicitante debe cumplir exactamente con los mismos requisitos y pasar por los controles y evaluaciones correspondientes. Es decir, una persona puede pagar los $750, obtener una entrevista rápida y posteriormente recibir una negativa de visa. El Departamento de Estado también advierte de que la tarifa de la cita acelerada no es reembolsable y que la cita obtenida mediante este mecanismo no puede reprogramarse. Citas gratuitas de emergencia La nueva alternativa no elimina las citas de emergencia que pueden solicitarse sin pagar esta tarifa. Estas están reservadas para situaciones específicas y deben ser justificadas ante las autoridades consulares. Entre las situaciones que actualmente aparecen para los solicitantes en Costa Rica se encuentran: Asistir a un funeral o actuar como ejecutor de un testamento o de los bienes inmediatamente después de la muerte de un familiar directo.

Visitar o cuidar a un familiar directo que se encuentre en Estados Unidos y padezca una enfermedad grave, haya sufrido lesiones graves o esté en peligro inminente de muerte, según la declaración escrita de un médico.

Recibir atención médica urgente que no esté disponible en el país de residencia, incluido el acompañamiento de un familiar que viaje por ese motivo.

Viaje de niños y sus tutores para citas relacionadas con procesos de naturalización. Priscila Agüero indicó que actualmente no aparece la posibilidad de solicitar una cita de emergencia gratuita por motivos laborales. El Departamento de Estado señala, en términos generales, que las solicitudes de citas aceleradas gratuitas están destinadas a situaciones urgentes e imprevistas y que el solicitante debe presentar pruebas que respalden la necesidad de adelantar la entrevista. Quienes paguen los US$750 deben tener claro que están pagando por una entrevista más rápida, no por una visa más rápida ni por una mayor posibilidad de aprobación. La decisión de otorgar o rechazar la visa continuará dependiendo del oficial consular y de las condiciones de elegibilidad de cada solicitante.

Jairo Villegas S. Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo. Opens in new window