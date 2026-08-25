De viaje con Jairo

Estados Unidos ofrece en Costa Rica nueva alternativa para obtener cita de visa en 10 días hábiles. Conozca el precio y los requisitos

Medida aplica para nuevas solicitudes y para quienes ya esperan meses por ser atendidos en la Embajada

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Por Jairo Villegas S.
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El documento es indispensable para que los inmigrantes puedan entrar a los Estados Unidos
El nuevo mecanismo para adelantar la cita para la visa de Estados Unidos está vigente en Costa Rica desde el 18 de agosto de 2026. (Getty Images/iStock)







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Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

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