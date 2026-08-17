De viaje con Jairo

Estados Unidos revela cuántas visas ha revocado desde el regreso de Trump y cuáles son las principales razones

Tener una visa vigente no garantiza que pueda conservarla, como ocurre con estos casos

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Por Jairo Villegas S.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará el viernes una tarifa de $100.000 para las visas de trabajo H-1B, creadas para trabajadores especializados y muy utilizada en el sector tecnológico.
Estados Unidos mantiene un estricto proceso de revisión de visas. (AFP/Canva)







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Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

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