Estados Unidos revela cuántas visas ha revocado desde el regreso de Trump y cuáles son las principales razones

Estados Unidos mantiene un estricto proceso de revisión de visas.

Estados Unidos dio a conocer una cifra que probablemente llamará la atención de muchas personas: cuántas visas ha revocado en los últimos meses y cuáles son las principales razones para hacerlo.

En total, ese país ha revocado más de 175.000 visas a ciudadanos extranjeros desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025, informó el Departamento de Estado.

La cifra fue dada a conocer el 10 de agosto del 2026 por el Departamento de Estado hizo pública la cifra y posteriormente fue ampliada por el medio estadounidense Breitbart News, que entrevistó a Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado.

Pigott explicó que las revocaciones forman parte de un proceso de revisión continua de las personas que poseen visas estadounidenses.

Según el funcionario, las revocaciones se concentran en tres grandes categorías:

Personas que incumplieron las condiciones de su visa. Personas que violaron la ley. Personas consideradas una amenaza para la seguridad nacional.

Pigott señaló que la principal causa de las revocaciones está relacionada con actividades delictivas.

Entre los delitos que aparecen con mayor frecuencia mencionó conducir bajo los efectos del alcohol, agresión y robo.

En lo que va del 2026, se han cancelado 75.000 visas y, en el 2025, el número fue de 100.000.

El ritmo mensual de revocaciones subió de 8.333 a 10.715 ente un año y otro.

Estados Unidos ha insistido en que una visa no constituye un derecho de entrada al país, sino un privilegio que puede ser revocado cuando existen razones para hacerlo.

Para los viajeros costarricenses que poseen una visa estadounidense vigente, la cifra plantea una pregunta importante: ¿puede Estados Unidos revocar una visa que todavía no ha vencido?

La respuesta es sí, y existen varias circunstancias que pueden provocar que un documento que parecía estar vigente deje de ser válido.