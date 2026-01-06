Visa de Estados Unidos: el documento ‘estrella’ que no sirve de nada en la entrevista

El cónsul podría solicitarle algunos documentos durante la entrevista para la visa de Estados Unidos.

Al fin llega el día de la ansiada entrevista para la visa de Estados Unidos. Posiblemente, usted esperó más de un año para obtener la cita y, durante ese tiempo, reunió documentos por si el cónsul le solicita demostrar o confirmar su situación económica, familiar y su arraigo a Costa Rica.

Sin embargo, en ese mismo período también abundan los “consejeros” improvisados y supuestos especialistas que ofrecen recomendaciones que no siempre son correctas.

A esto se suma la información que circula en redes sociales, donde no todo lo que se comparte es verídico.

Recap: ¿Por qué le siguen revocando las visas a los ticos?

Con motivo de esta avalancha de consejos, muchos solicitantes de la visa de turismo de Estados Unidos llegan a la entrevista con un documento que, en la práctica, no tiene ninguna utilidad.

Así lo indica claramente el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Se trata de la carta de invitación de un familiar o amigo que reside en ese país, un documento que muchas personas consideran clave, pero que no influye en la decisión consular.

“Los solicitantes de visa deben calificar en función de sus vínculos en el extranjero o con su país de origen, y no con base en garantías de familiares o amigos en los Estados Unidos. No se requiere una carta de invitación ni una Declaración Jurada de Sostenimiento (Affidavit of Support) para solicitar una visa de visitante”, señala esa dependencia oficial.

Además, el Departamento de Estado es tajante sobre la nula utilidad de estos documentos en el proceso de evaluación.

“Si usted decide llevar una carta de invitación o una Declaración Jurada de Sostenimiento a la entrevista, tenga presente que estos documentos no son factores que se utilicen para determinar si la visa será aprobada o denegada”, concluye.

En otras palabras, más allá de papeles innecesarios o recomendaciones de terceros, lo que realmente evalúa el cónsul es si la persona solicitante demuestra:

Un motivo claro de viaje

Solvencia económica

Suficientes lazos que garanticen su regreso al país

Entender esto no solo evita gastos y trámites inútiles, sino que también ayuda a enfrentar la entrevista con expectativas más realistas y mejor informadas.