Obtener la visa de Estados Unidos en este momento puede ahorrarle $250

Aunque las citas para la visa suelen darse para después de un año, hay opciones para adelantarla.

Si entre sus planes de viaje está visitar Estados Unidos, para dejarse conquistar por sus sitios emblemáticos como Nueva York o Washington, disfrutar de la nieve en Denver o recorrer una ciudad histórica y encantadora como Boston, debe prestar atención a un detalle importante: la visa de turismo.

Si aún no la tiene o necesita renovarla, mejor apúrese y no lo deje para después.

La razón es sencilla: como parte de la ley “One Big Beautiful Bill Act”, firmada por el presidente Donald Trump el pasado 4 de julio, se estableció un nuevo cargo obligatorio denominado Visa Integrity Fee, que sería de $250.

Actualmente, el costo de la visa de turismo es de $185, por lo que el nuevo cobro total ascendería a $435.

Aunque inicialmente muchos esperaban que este aumento entrara en vigor en octubre anterior (inicio del año fiscal 2026), por ahora no se está aplicando.

La razón es que Estados Unidos aún debe definir algunos detalles previos, como la guía oficial para el cobro de los $250 adicionales, los métodos de pago y los pasos para el reembolso, ya que los viajeros que hagan un uso adecuado de su visa podrían reclamar parte de ese dinero.

Se había informado de que el pago se realizaría una vez aprobada la visa.

La medida busca, entre otras cosas, incentivar que los titulares hagan un buen uso de su visa al visitar Estados Unidos.