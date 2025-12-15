Ponga su mejor cara si viaja a Estados Unidos ante nueva decisión oficial

(Fotos tomadas de La Nación, Argentina. /Fotos tomadas de La Nación, Argentina.)

Todo parece listo para disfrutar de unos días en Estados Unidos, aprovechando las vacaciones que quizás comenzarán dentro de poco. Sin embargo, no olvide poner su mejor cara si viaja a ese país a partir del viernes 26 de diciembre.

Desde ese día, quienes visiten Estados Unidos deberán cumplir con un nuevo requisito, tanto al ingresar como al salir del país.

No importa si entra o abandona por un aeropuerto, una terminal de cruceros o por vía terrestre: todos deberán someterse a este control, que consiste en ser fotografiados.

Además, a muchos viajeros se les tomarán las huellas dactilares y otros datos biométricos, según ha informado el Departamento de Seguridad Nacional de ese país.

La justificación de la medida, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, se basa en razones de seguridad nacional.

Por ello, recomiendan a los viajeros llegar con mayor antelación a los puestos migratorios, colaborar con el proceso y no sorprenderse ante este nuevo control, que pasará a formar parte habitual del ingreso y salida de Estados Unidos.

Puede ocurrir que algunos puntos de entrada tarden algunos días más en implementar este mecanismo de revisión.