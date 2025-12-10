Me negaron la visa de Estados Unidos… ¿puedo recuperar los $185 que pagué?

Una de las sugerencias principales es decir la verdad en su entrevista para la visa de Estados Unidos.

Aunque a la mayoría de costarricenses le aprueban la visa de turismo para viajar a Estados Unidos, todavía hay solicitantes que salen de su cita en la Embajada con una gran dosis de frustración.

Además de preguntarse qué faltó en su perfil migratorio para que le aprobaran el visado, otra duda surge casi de inmediato: ¿por qué no puedo recuperar el dinero que pagué?

Actualmente, la tarifa para solicitar la visa de turismo y negocios (B1/B2) es de $185, monto que debe cancelar cualquier persona que desee programar una cita para entrevista consular o renovar un visado vencido.

Sin embargo, aunque el documento sea rechazado, ese dinero no puede ser reembolsado.

¿La razón? De acuerdo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, se trata de un pago que cubre el proceso administrativo, y la revisión del caso ya fue realizada, independientemente del resultado.

“La tarifa que pagó es una tarifa de solicitud. Toda persona que solicite una visa estadounidense en cualquier parte del mundo debe pagar esta tarifa, que cubre el costo de procesamiento de su solicitud.

“Esta tarifa no es reembolsable, independientemente de si se le emite una visa o no, ya que su solicitud fue procesada hasta su conclusión. Por ejemplo, si su solicitud fue rechazada bajo la Sección 214(b) y decide volver a solicitar una visa, ya sea en la misma embajada o en otro lugar, deberá pagar la tarifa de procesamiento de la solicitud de visa”, señala el Departamento de Estado.

En resumen, la tarifa no es el pago por la visa, sino por el derecho a que su solicitud sea analizada.

Si desea volver a intentarlo, deberá cancelar nuevamente el monto.