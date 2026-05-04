De viaje con Jairo

¿Viaja fuera del país? El plan de escape que debe tener ante la crisis del combustible de aviones

No se trata de suspender viajes, sino de viajar con mayores cuidados

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Por Jairo Villegas S.
Aeropuerto Bonn-Colonia.
Pasajeros esperan su vuelo en el aeropuerto Bonn-Colonia, Alemania. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)







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Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

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