Un país de Europa emerge como destino turístico por vuelos baratos y hoteles a solo $55 la noche

La Mezquita de Ethem Bey en el corazón de Tirana, Albania.

Hasta hace unos cuantos años era un lugar hermético, donde no hacían mucha gracia los visitantes. Sin embargo, tras la caída de la dictadura de Enver Hoxha, en 1991, Albania abrió finalmente sus puertas al mundo, poco a poco.

Hoy, esta nación ubicada en la península balcánica vive un acelerado crecimiento turístico.

En el 2025, su auge se explica en gran parte por la llegada de vuelos baratos (low-cost) desde diversas ciudades europeas, como Madrid y Roma.

Solo en octubre del 2025, el número de vuelos hacia Tirana, la capital, creció un 183% en comparación con el mismo mes de 2024, según datos de la Agencia Estadística Europea.

La ciudad de Kruje, en Albania. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

Albania es ideal para incluir en unas vacaciones por Europa: ofrece precios accesibles en alojamiento y alimentación, además de ser un país seguro y con una variedad sorprendente de atractivos.

En este destino es posible disfrutar de naturaleza pura, playas de aguas turquesa e incluso recorrer un refugio antibombas en pleno centro de Tirana.

Desde Roma, por ejemplo, se consiguen vuelos directos a Tirana por $23, con una duración de 1 hora y 25 minutos, una oferta que la convierte en una escapada perfecta.

Una noche de hospedaje para dos personas, con desayuno incluido en un hotel con calificación superior a 8/10, ronda los $55.

En Albania, se habla albanés, pero hay tours en inglés y español.

Desde el corazón del país, puede preparar un itinerario para descubrir una nación hermosa y llena de riquezas, pero antes, conviene recorrer la misteriosa y vibrante Tirana.

La plaza Skanderbeg en Tirana. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

Un buen punto de partida es el símbolo de la ciudad: la plaza Skanderbeg. Allí mismo se encuentran la icónica torre del reloj, la Mezquita de Ethem Bey y, justo al frente, el Museo Nacional de Historia.

También vale la pena dedicar tiempo a conocer el Gran Parque de Tirana y el campus de la Universidad de Tirana.

Otras ciudades que le sorprenderán son Durrës, Krujë y Shkodër, cada una con su propio encanto histórico y cultural.

Kruje es de los lugares más visitados de Albania. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

Para los amantes de la naturaleza, Albania ofrece maravillas como el lago Ohrid, el manantial Blue Eye y los Alpes albaneses, ideales para senderismo, fotografía y descanso.

Albania atrae cada vez a más visitantes gracias a una oferta turística diversa y atractiva. Y este es, justamente, el mejor momento para visitarla: un país en crecimiento, aún sin masificación y con mucho por descubrir.

Kruje tiene un encanto medieval. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

Tirana, la capital de Albania. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)