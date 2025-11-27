De viaje con Jairo

Un país de Europa emerge como destino turístico por vuelos baratos y hoteles a solo $55 la noche

Este lugar puede condimentar perfectamente sus próximas vacaciones por Europa

Por Jairo Villegas S.
Albania
La Mezquita de Ethem Bey en el corazón de Tirana, Albania. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)







Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

