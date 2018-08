“No hay presas. Esa es otra de las cosas que me di cuenta muy rápido. Al principio cuando la gente me decía ‘eso queda largo, es al otro lado de la ciudad’, yo pensaba ‘diay, hora y media en auto en un presón. Prepárese’. ¡Pero nada que ver! Aquí se llega a cualquier lugar en 20 minutos. Y además el servicio de bus y tranvía es supereficiente. También cuentan con ciclovía, pero hay que esquivar a los peatones porque no les gusta moverse”, comentó.