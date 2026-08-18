De viaje con Jairo

Se triplican viajes de costarricenses hacia un destino suramericano. ¡Es tan fácil visitarlo!

El incremento de visitantes costarricenses a ese lugar casi alcanza el 200%

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Por Jairo Villegas S.
Cartagena.
La emblemática Calle de la Iglesia con vista hacia la Catedral de Santa Catalina de Alejandría, en el corazón histórico de Cartagena de Indias, Colombia. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)







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Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

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