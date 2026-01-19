De viaje con Jairo

¿Qué pasa con los turistas costarricenses en Guatemala ante el repentino estado de sitio?

Esto se vive en Guatemala ante la medida extrema tomada por el Gobierno ante un brote de violencia

Por Jairo Villegas S.
Ticos en Guatemala.
Nancy Carvajal Rodríguez (der.), su hermana Mariangel y su mamá Ana Silvia Rodríguez en Guatemala. (Nancy Carvajal/Cortesía)







