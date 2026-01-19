¿Qué pasa con los turistas costarricenses en Guatemala ante el repentino estado de sitio?

Desde este lunes 19 de enero, rige en Guatemala un estado de sitio por 30 días, lo que ha generado dudas entre los costarricenses con viajes programados a este país, el cual es un popular destino entre los ticos.

La medida extraordinaria fue decretada luego de tres motines registrados en centros penitenciarios, los cuales derivaron en ataques contra cuerpos policiales y dejaron un saldo de ocho oficiales fallecidos.

Ante este escenario surgen las preguntas: ¿es seguro viajar a Guatemala en este momento? ¿Qué sucede con los turistas costarricenses que ya se encuentran en ese país?

Nancy Carvajal Rodríguez viajó a Guatemala el viernes anterior junto a su hermana, Mariangel, y su madre, Ana Silvia Rodríguez. El decreto las tomó por sorpresa, pues tienen previsto regresar a Costa Rica este martes.

Al momento de la entrevista se encontraban en el departamento de Sololá, donde está ubicado el lago de Atitlán, aunque decidieron adelantar su regreso a Ciudad de Guatemala para evitar desplazarse de noche.

Como parte de la decisión, el gobierno guatemalteco otorgó facultades ampliadas a las fuerzas de seguridad para restablecer el orden, lo que incluye la posibilidad de restringir temporalmente algunas garantías constitucionales, como los derechos de reunión y manifestación, además de facilitar detenciones, allanamientos y el despliegue conjunto de la Policía y el Ejército para combatir a las maras y otros grupos criminales.

“Hay bastantes turistas aquí; parece que no ha pasado mucho, pero sí hemos visto un poco más de movimiento policial. El domingo, cuando llegamos, no vi policías, pero hoy en la mañana, mientras desayunábamos, pude ver a varios oficiales en la calle”, relató Carvajal.

Agentes de policía montan guardia mientras fiscales del Ministerio Público recogen pruebas en la escena del crimen donde un agente de policía fue asesinado por presuntos miembros de una banda en la ciudad de Guatemala el 18 de enero de 2025. (JOHAN ORDONEZ/AFP)

Sin embargo, asegura que el principal cambio se percibe en la ciudad capital, algo que también les confirmó el guía turístico con el que viajan.

“Las recomendaciones han sido que no salgamos de noche si no es en taxi o Uber, o que utilicemos empresas de transporte seguras para no ponernos en riesgo”, explicó.

Además, el guía les advirtió que al regresar a Ciudad de Guatemala podrían encontrar retenes y revisiones policiales o militares. “Es decir, el Ejército o la Policía nos pueden detener para revisar”, agregó.

Carvajal señala que, según lo que han escuchado de otros guías, en la capital se percibe un ambiente de mayor tensión. De hecho, las clases fueron suspendidas, así como ferias y otras actividades públicas.

“No voy a sugerir que otros ticos suspendan su viaje a Guatemala; lo que sí puedo recomendar es que busquen una agencia o transporte seguro, que eviten los viajes nocturnos, que se mantengan en sus hoteles o que siempre anden acompañados por un guía turístico, una persona de la zona que sabe por dónde transitar”, aconsejó.

“Incluso, si tienen actividades en Ciudad de Guatemala, es mejor dejarlas para el final del viaje y optar primero por zonas más alejadas de la capital”, subrayó Rodríguez.

No obstante, las autoridades aseguran que el estado de sitio no afectará la vida cotidiana ni el funcionamiento normal de los servicios básicos e instituciones públicas.