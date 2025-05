¿Qué es ‘conexión por cuenta propia’ y por qué es arriesgado comprar un boleto aéreo así?

En la constante búsqueda por conseguir vuelos baratos, es importante tener ciertos cuidados para no caer en errores que podrían convertir un viaje soñado en un verdadero caos.

Los buscadores de vuelos se han popularizado en los últimos años como herramientas para encontrar gangas y descubrir destinos increíbles. Sin embargo, a veces el precio más bajo viene acompañado de un detalle crucial: la leyenda “conexión por cuenta propia”.

LEA MÁS: ¿Es seguro comprar boletos aéreos desde un buscador de vuelos?

¿Qué significa esto y por qué puede ser riesgoso?

La conexión por cuenta propia implica que el pasajero deberá hacer el cambio de vuelo bajo su propia responsabilidad. Ni las aerolíneas involucradas ni el buscador donde se compraron los boletos asumen responsabilidad en caso de contratiempos.

Aunque en el buscador pueda parecer que se trata de una sola reserva, en realidad se están comprando dos o más boletos independientes, usualmente con aerolíneas diferentes.

Terminal 2 del Aeropuerto de Heathrow, en Londres. Este es uno de los aeropuertos más grandes y concurridos de Europa. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

De hecho, las aerolíneas no venden tiquetes que incluyan conexiones por cuenta propia: es una combinación que arman los buscadores para ofrecer precios más bajos.

Esto significa que, al hacer conexión, el pasajero no contará con la protección habitual en caso de retrasos. Por ejemplo, si el primer vuelo se atrasa y no alcanza a abordar el segundo, la aerolínea del segundo tramo no está obligada a reubicarlo ni devolverle el dinero. El viajero deberá asumir el costo de un nuevo boleto.

Además, si se documentó equipaje, la persona tendrá que recogerlo, salir del área de tránsito, pasar migración y aduanas si corresponde, y volver a ingresar al aeropuerto para hacer check-in con la siguiente aerolínea. Todo esto sin la garantía de que habrá tiempo suficiente.

Si a pesar de este panorama la mejor opción sigue siendo una conexión por cuenta propia, lo recomendable es dejar varias horas entre vuelos para minimizar riesgos, pues el avión de uno de los trayectos podría atrasarse o, si debe hacer migración, podría toparse con largas filas.

LEA MÁS: Este es uno de los peores errores que puede cometer al viajar en avión

¿Por qué los buscadores venden conexiones por cuenta propia?

A veces, la forma más económica de llegar a cierto destino es comprando vuelos separados, incluso con aerolíneas distintas.

Por ejemplo, si desea ir a Buenos Aires desde Costa Rica, podría encontrar que lo más barato es volar primero a Bogotá y luego tomar otro vuelo a Argentina desde allí.

Es importante entender que una conexión por cuenta propia no es lo mismo que una escala regular cuando se viaja con la misma aerolínea o con aerolíneas aliadas bajo una sola reserva. En esos casos, las empresas se hacen responsables del trayecto completo y ofrecen soluciones en caso de atrasos.

En cambio, cuando hay conexión por cuenta propia, el viajero tendrá al menos dos reservas distintas, y siempre verá un aviso que señala que el cambio de avión es bajo su responsabilidad.

LEA MÁS: Vuelos baratos desde Costa Rica: 17 destinos a menos de $200