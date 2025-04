¿Es seguro comprar boletos aéreos en un buscador de vuelos? Recomendaciones desde mi experiencia

La emoción de un viaje al extranjero comienza desde los preparativos. Por eso, al estar con el celular o frente a la computadora buscando tiquetes, es común recorrer los sitios web de múltiples aerolíneas y buscadores.

El objetivo siempre es obtener las mejores condiciones: buen precio, beneficios, duración razonable del vuelo y, ojalá, hacerlo con nuestra aerolínea preferida.

Sin embargo, en muchas ocasiones el boleto más barato aparece en uno de los tantos buscadores de vuelos disponibles en línea.

¿Es seguro comprar los boletos aéreos en estos sitios?

Despegue de un avión en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en un atardecer.

Ni podemos confiarnos a ciegas ni tampoco desconfiar del todo. Lo importante es actuar con precaución, sin apresurarse, y tomarse el tiempo necesario para revisar bien antes de comprar.

Como regla general, puede apoyarse en plataformas como Momondo, Kayak o Google Flights para buscar el boleto deseado.

Tanto Momondo como Kayak, por lo general, lo redirigen a una agencia de viajes virtual.

En mi caso, utilizo los buscadores para comparar entre toda la oferta existente, pero luego me dirijo al sitio web de la aerolínea para hacer la compra directamente.

¿Por qué? Siempre será más sencillo resolver cualquier situación imprevista directamente con la aerolínea que a través de una agencia intermediaria.

Sin embargo, en algunas ocasiones no he podido completar la compra directamente con la aerolínea, ya que solicitan algún requisito especial. En esos casos, no queda más remedio que hacer la compra a través del buscador.

Si opta por esta alternativa, tenga mucho cuidado: algunos de estos sitios (aunque no la mayoría) muestran un precio que luego aumenta al momento de pagar.

Además, asegúrese de ingresar correctamente sus datos personales.

Si tiene la opción de adquirir el boleto directamente en la página de la aerolínea, es lo más recomendable. Pero si el precio en el buscador es considerablemente más bajo, puede resultar una opción atractiva para ahorrar.

