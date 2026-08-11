Pasaporte costarricense se torna más poderoso; conozca los destinos a los que puede viajar sin visa o con autorización electrónica

(Canva/ Fotos de Aeris y Archivo LN/Canva/ Fotos de Aeris y Archivo LN)

El pasaporte de Costa Rica es más fuerte ahora.

Más puertas abiertas, más destinos por conocer y menos trámites previos. El pasaporte costarricense del 2026 ahora es más poderoso.

Según el Henley Passport Index, los costarricenses hoy tienen acceso a 148 países sin necesidad de obtener una visa antes de viajar. Hace diez años, en el 2016, la cifra era de 131 destinos.

El pasaporte de Costa Rica subió al puesto 26 este año en el ranquin de Henley, después de estar en el 33 una década antes.

Varios países modificaron durante este periodo sus políticas migratorias para los turistas costarricenses.

Por ejemplo, actualmente es posible viajar a Kenia y Rusia utilizando una autorización electrónica de viaje, en lugar de tener que gestionar una visa tradicional antes del viaje.

Lo contrario ocurrió con destinos como Indonesia. En años anteriores, los costarricenses podían ingresar sin visa a este país asiático bajo determinadas condiciones, mientras que actualmente existen requisitos de visa, aunque el trámite puede realizarse de manera electrónica.

Por eso, la comparación entre 2016 y 2026 no significa que los mismos 131 destinos de hace una década simplemente hayan aumentado a 148. Las políticas migratorias han cambiado en ambos sentidos: algunos destinos se incorporaron y otros dejaron de ofrecer el mismo nivel de facilidad.

Los 148 destinos a los que pueden acceder los costarricenses

A continuación, la lista de destinos que aparecen en la actualización utilizada para este artículo:

Albania Alemania Andorra Anguila Antillas Francesas (Guadalupe y Martinica) Argentina Aruba Austria Bahamas Bangladés (visa a la llegada) Barbados Bélgica Belice Bermudas Bolivia Bonaire Bosnia y Herzegovina Botsuana Brasil Brunéi Bulgaria Burundi (visa a la llegada) Cabo Verde (visa a la llegada) Camboya (visa a la llegada) Chile Chipre Ciudad del Vaticano Colombia Comoras (visa a la llegada) Corea del Sur (autorización electrónica de viaje) Croacia Curazao Dinamarca Djibouti (visa a la llegada) Dominica Ecuador Egipto (visa a la llegada) El Salvador Emiratos Árabes Unidos Eslovaquia Eslovenia España Estonia Filipinas Finlandia Francia Georgia Gibraltar Granada Grecia Groenlandia Guatemala Guayana Francesa Guinea-Bisáu (visa a la llegada) Guyana Haití Hong Kong Hungría Irán (visa a la llegada) Irlanda Islandia Islas Caimán Islas Cook Islas Feroe Islas Falkland Islas Marshall (visa a la llegada) Islas Palau (visa a la llegada) Islas Turcas y Caicos Islas Vírgenes Británicas Israel (autorización electrónica de viaje) Italia Jamaica Japón Jordania (visa a la llegada) Kenia (autorización electrónica de viaje) Kiribati Kosovo Laos (visa a la llegada) Letonia Líbano (visa a la llegada) Liechtenstein Lituania Luxemburgo Macao (visa a la llegada) Macedonia del Norte Madagascar (visa a la llegada) Malasia Maldivas (visa a la llegada) Malta Mauricio (visa a la llegada) Mayotte México Micronesia Moldavia Mónaco Montenegro Montserrat Mozambique (visa a la llegada) Nepal (visa a la llegada) Nicaragua Niue (visa a la llegada) Noruega Nueva Caledonia Países Bajos Palestina (autorización electrónica de viaje) Panamá Paraguay Perú Polinesia Francesa Polonia Portugal Qatar (visa a la llegada) Reino Unido (autorización electrónica de viaje) Reunión República Checa República Dominicana Rumania Ruanda (visa a la llegada) Rusia (autorización electrónica de viaje) Samoa (visa a la llegada) San Cristóbal y Nieves (autorización electrónica de viaje) San Marino San Vicente y las Granadinas Santa Elena Santa Lucía Saint Maarten Senegal Serbia Seychelles (autorización electrónica de viaje) Singapur Sri Lanka (autorización electrónica de viaje) Sudáfrica Surinam Suecia Suiza Tayikistán Tailandia (visa a la llegada) Tanzania (visa a la llegada) Timor-Leste (visa a la llegada) Trinidad y Tobago Túnez Turquía Tuvalu (visa a la llegada) Uruguay Uzbekistán Venezuela Zambia Zimbabue (visa a la llegada)

¿Qué es el Henley Passport Index?

El Henley Passport Index es un ranquin internacional que compara los pasaportes de 199 países y territorios según la cantidad de destinos a los que sus ciudadanos pueden viajar sin tener que obtener una visa antes de salir de su país.

Para elaborar el índice, Henley & Partners utiliza información exclusiva de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la complementa con investigación propia y fuentes públicas.

El índice analiza 227 destinos y se actualiza periódicamente para reflejar los cambios en las políticas migratorias.

Es importante aclarar que, para Henley, “acceso sin visa previa” no significa necesariamente que el viajero simplemente llegue al destino y entre.

El índice también contabiliza como acceso sin visa los lugares donde se puede obtener una visa al llegar (visa on arrival) o donde únicamente se exige una autorización electrónica de viaje (ETA).

En cambio, cuando es necesario obtener una visa electrónica que requiere aprobación del Gobierno antes de viajar, ese destino no se considera libre de visa.

Además, Henley trabaja con destinos, no exclusivamente con países. Su metodología incluye territorios y otras jurisdicciones que cuentan por separado dentro del índice.

Advertencia: cerciórese de los requisitos antes de viajar

Los datos del Henley Passport Index son una referencia para comparar la movilidad internacional de los distintos pasaportes, pero no sustituyen la información oficial de los países de destino.

Además, los requisitos migratorios pueden cambiar en cualquier momento debido a decisiones diplomáticas, políticas migratorias o acuerdos entre países. Henley también advierte de que su información no debe considerarse vinculante y recomienda verificar los requisitos antes de realizar el viaje.

Por eso, antes de comprar un boleto de avión, los viajeros costarricenses deben revisar los requisitos vigentes directamente con las autoridades migratorias, embajadas o sitios oficiales del destino que desean visitar.