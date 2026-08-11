De viaje con Jairo

Pasaporte costarricense se torna más poderoso; conozca los destinos a los que puede viajar sin visa o con autorización electrónica

El pasaporte de los ciudadanos costarricenses se tornó más poderoso en diez años

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Por Jairo Villegas S.
Aeropuerto Juan Santamaría y pasaporte de Costa Rica
El pasaporte de Costa Rica es más fuerte ahora. (Canva/ Fotos de Aeris y Archivo LN/Canva/ Fotos de Aeris y Archivo LN)







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Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

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