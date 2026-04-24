El continente más hermético para los costarricenses empieza a derribar sus murallas

Sidi Bou Said es uno de los atractivos de Túnez; está muy cerca de la capital.

En enero de 2023 visité por primera vez un continente que históricamente ha sido muy hermético para los costarricenses: África.

En esa ocasión viajé a Túnez, un extraordinario país del norte africano que, en ese momento, era uno de los pocos que no exigía visa a los ticos.

De hecho, por entonces apenas una media docena de naciones africanas permitían el ingreso sin visa a costarricenses que viajaban únicamente con su pasaporte.

No obstante, algo ha cambiado. Ese hermetismo empieza a ceder poco a poco. Según el más reciente índice de Henley & Partners, ya son 19 los países del continente que ofrecen facilidades de ingreso.

Algunos permiten la entrada solo con pasaporte vigente, mientras que otros solicitan una visa a la llegada (visa on arrival) o una autorización electrónica de viaje (eTA), trámites que suelen ser ágiles y, en la mayoría de los casos, con costos accesibles.

Países africanos con acceso migratorio facilitado

Botsuana

Burundi (visa a la llegada)

Cabo Verde (visa a la llegada)

Comoras (visa a la llegada)

Egipto (visa a la llegada)

Guinea-Bisáu (visa a la llegada)

Kenia (autorización electrónica de viaje)

Madagascar (visa a la llegada)

Mauricio (visa a la llegada)

Mozambique (visa a la llegada)

Ruanda (visa a la llegada)

Senegal

Seychelles (autorización electrónica de viaje)

Sudáfrica

Tanzania (visa a la llegada)

Túnez

Yibuti (visa a la llegada)

Zambia

Zimbabue (visa a la llegada)

Entre tanto, una parte importante del continente (35 países) aún exige visa consular para los costarricenses, en algunos casos mediante procesos engorrosos, especialmente por la ausencia de embajadas en el país.

La buena noticia es que 19 de estos destinos ya permiten realizar el trámite en línea mediante sistemas de eVisa, lo que simplifica considerablemente el proceso.

Países que aún exigen visa

Angola

Argelia

Benín (eVisa)

Burkina Faso (eVisa)

Camerún (eVisa)

Chad

Costa de Marfil (eVisa)

Eritrea

Esuatini

Etiopía (eVisa)

Gabón (eVisa)

Gambia

Ghana

Guinea (eVisa)

Guinea Ecuatorial (eVisa)

Lesoto

Liberia (eVisa)

Libia

Malaui (eVisa)

Malí

Marruecos (eVisa si tiene visa de Estados Unidos, de lo contrario, visa consular)

Mauritania (eVisa)

Namibia (eVisa)

Níger

Nigeria (eVisa)

República Centroafricana

República del Congo

República Democrática del Congo (eVisa)

Santo Tomé y Príncipe (eVisa)

Sierra Leona

Somalia (eVisa)

Sudán

Sudán del Sur (eVisa)

Togo (eVisa)

Uganda (eVisa)

África tiene de todo: historia, cultura, una asombrosa fauna y también destinos paradisíacos con playas impresionantes.

Por eso, hoy más que nunca, se presenta como una región cada vez más accesible para los viajeros costarricenses dispuestos a descubrir nuevas rutas.

Eso sí, siempre conviene verificar los requisitos migratorios antes de viajar, ya que pueden cambiar en cualquier momento. Además de evitar naciones en conflicto o muy inseguras.