De viaje con Jairo

El continente más hermético para los costarricenses empieza a derribar sus murallas

Más países permiten ahora el ingreso de turistas costarricenses de forma sencilla

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Por Jairo Villegas S.
Sidi Bou Said es uno de los atractivos de Túnez; está muy cerca de la capital. (Jairo Villegas S.)







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Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

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