Nuevo control migratorio en Europa: Esto enfrentarán los costarricenses que viajan este fin de semana

Varias decenas de costarricenses tienen el equipaje listo para emprender este sábado un viaje a Europa, con la ilusión al máximo.

La mayoría llegará el domingo 12 de octubre al Viejo Continente, día en que entran a regir nuevos controles migratorios, debido a la implementación del Sistema de Entradas y Salidas (EES) de la Unión Europea.

De hecho, este sábado 11 de octubre hay programados tres vuelos directos desde el aeropuerto internacional Juan Santamaría hacia Europa; dos rumbo a Madrid, España, (Iberia e Iberojet) y uno a Fráncfort, Alemania (Lufthansa).

A ellos se suman quienes viajan con escalas, ya sea por Estados Unidos, Canadá, México, Panamá o Colombia, entre otros.

Lo cierto es que todos ellos estrenarán el nuevo sistema de entradas y salidas, en los que deberán registrar sus datos biométricos, una medida que empezará de forma gradual, pero que para el 10 de abril del 2026 estará operativa en todos los puntos de ingreso de 29 naciones.

La Policía Nacional de España presentó los escáneres instalados en la terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y detalló el paso a paso que tendrán que cumplir los visitantes, incluyendo los costarricenses.

Al salir del avión, los costarricenses (al igual que cualquier ciudadano que no sea de la Unión Europea), deberán caminar hacia los puestos de migración.

Esta vez no pasarán primero donde un oficial, sino que usarán uno de los escáneres para registrar su rostro y huellas digitales de cuatro dedos de la mano derecha (excepto el pulgar).

Además, ahí también será escaneado el pasaporte.

Cada persona debe seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla, disponibles en varios idiomas. Según las autoridades, todo es muy intuitivo.

No obstante, prometen tener personal para ayudar a quienes tengan alguna dificultad o duda al usar los aparatos.

Aeropuerto Madrid - Barajas, en España. Los pasajeros que llegan a la terminal 4S, deben pasar por aquí para llegar a los puestos migratorios. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

Al concluir ese proceso, el viajero deberá cruzar por una puerta donde de nuevo debe escanear el pasaporte y registrar la imagen de su rostro, para garantizar que no cambió el documento de identidad con otra persona.

Una vez superado ese paso, puede salir del aeropuerto, aunque si los oficiales detectan algún problema o sospecha, pueden solicitarle a la persona que pase a un puesto de control donde están los agentes, para una revisión mayor.

Aunque los sellos físicos en el pasaporte desaparecerán con este nuevo sistema, es posible que los países los mantengan hasta abril, cuando se alcance el 100% de operatividad de los nuevos controles.

Un detalle adicional es que los primeros días (o semanas) podrían haber algunos retrasos en el proceso, mientras las personas se acostumbran a usar las máquinas.

Los países donde aplicará el EES son: Austria, Bélgica, Bulgaria (en fronteras aéreas y marítimas), Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía (también solo en fronteras aéreas y marítimas), Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y Suiza.

Un detalle es que Chipre no forma parte del Espacio Schengen completo, pero aplicará el EES, aunque posiblemente no sea desde octubre, sino un poco más adelante.

¿Qué es el Sistema de Entradas y Salidas (EES)?

La Comisión Europea explica que el EES es un sistema digital que registrará electrónicamente las entradas y salidas de ciudadanos de terceros países que viajen a Europa por estancias cortas (hasta 90 días en un período de 180 días).

Este sistema reemplazará progresivamente el actual sello manual en los pasaportes y permitirá capturar datos como huellas dactilares, imagen facial e información del viaje.

¿Por qué se utilizará el EES?

El objetivo principal es verificar automáticamente si una persona ha excedido el tiempo permitido de permanencia en la región.

Además, el EES permitirá detectar fraudes de identidad y documentos, con lo cual se busca mejorar la seguridad y prevenir la migración irregular.

¿Cómo se tomarán los datos biométricos?

Si usted cuenta con un pasaporte biométrico, podrá registrar sus datos directamente en los quioscos instalados en los aeropuertos.

Si su pasaporte es más antiguo (no biométrico), deberá hacerlo con el agente de migración. Sí es posible viajar con este tipo de documento, siempre que tenga al menos tres meses de vigencia contados desde la fecha en que saldrá del Espacio Schengen.

Los datos biométricos registrados tendrán una validez de tres años. Una vez vencido ese plazo, deberán capturarse nuevamente.

¿Habrá atrasos en los aeropuertos?

Es posible que durante los primeros meses de implementación haya mayores tiempos de espera, especialmente en aeropuertos con alto flujo de pasajeros o en conexiones con escala corta.

La Comisión Europea afirma que, una vez estabilizado el sistema, el proceso será más ágil que el actual.

¿Todos los puertos de entrada tendrán listo el EES el 12 de octubre?

No. El despliegue será progresivo. Se espera que todos los países lo tengan completamente operativo entre marzo y abril de 2026, aunque los principales aeropuertos europeos sí lo activarán desde el 12 de octubre de 2025.

¿Cuál es el costo económico del EES para el viajero?

Ninguno. El registro en el EES es completamente gratuito.

¿El EES es lo mismo que el ETIAS?

No. El ETIAS es un sistema diferente. Será una autorización electrónica de viaje, no una visa, y se prevé que entre en vigencia a finales de 2026.

El ETIAS tendrá un costo de €20 por persona (para viajeros entre 18 y 70 años) y tendrá una validez de tres años o hasta que caduque el pasaporte, lo que ocurra primero.

Por ahora, el ETIAS no está en funcionamiento ni debe realizar ningún trámite al respecto.