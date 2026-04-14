Los asesores de visas que jamás contrataría en Costa Rica

Los procesos de solicitud de visa de turismo de Estados Unidos han cambiado en los últimos años.

Si usted planea solicitar o renovar la visa de Estados Unidos, es posible que considere contratar a un asesor para que le acompañe en el proceso.

Aunque la Embajada de Estados Unidos en San José insiste en que la solicitud debe realizarse de forma individual, muchas personas optan por buscar ayuda externa.

Y ahí surge la pregunta: ¿a quién contratar? Las redes sociales y las recomendaciones se convierten en los principales canales para decidir.

Sin embargo, conviene tener cuidado. Si detecta alguna de las siguientes señales, lo mejor es buscar otra opción. Estos son los tipos de asesores que nunca contrataría.

1. Le garantiza la visa

Nadie puede asegurarle que obtendrá la visa de Estados Unidos. La decisión final recae en un oficial consular, quien evalúa si el solicitante cumple con los requisitos establecidos por la ley migratoria. El asesor puede orientarle, pero no tiene ninguna influencia sobre el resultado.

2. No explica el proceso

Un buen asesor no solo realiza el trámite, sino que le explica cada paso: qué es el formulario DS-160, cómo se agenda la cita y cuáles son los costos involucrados.

3. Le sugiere mentir

Si le piden ocultar información o falsear datos en el formulario o durante la entrevista, es una señal de alerta. Cualquier inconsistencia puede provocar el rechazo de la visa e incluso afectar futuras solicitudes.

4. Tiene poca experiencia

Cada caso es distinto y pueden surgir situaciones inesperadas. Haber obtenido una visa no convierte a alguien en asesor. La experiencia se refleja en la capacidad de resolver dudas y adaptarse a distintos perfiles.

5. No le prepara para la entrevista

La entrevista consular es un momento clave. Un asesor serio debe orientarle sobre cómo afrontarla, ya que el solicitante dispone de pocos minutos para explicar su situación.

6. Asegura tener contactos en la Embajada

Es muy poco probable que un asesor tenga contactos que influyan en la aprobación de visas. Los oficiales consulares toman decisiones basadas en la ley, no en recomendaciones externas.

7. No le permite revisar el formulario

Usted debe revisar el formulario DS-160 antes de enviarlo. Esto le permite verificar que toda la información sea correcta y evitar inconsistencias durante la entrevista.

8. No le da acceso a su perfil

El solicitante debe tener el usuario y la contraseña de su cuenta. Desde ahí podrá gestionar citas, recibir notificaciones y mantener el control del proceso.

9. No le habla con claridad

Un asesor responsable también debe ser honesto. Si su perfil no es sólido, debería decírselo y recomendarle esperar o mejorar ciertos aspectos antes de aplicar.