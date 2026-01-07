De viaje con Jairo

Estas son las tres pruebas clave para que le aprueben la visa de Estados Unidos

Las autoridades de Estados Unidos revelan cuáles documentos podría pedir el cónsul durante la entrevista

Por Jairo Villegas S.
EE. UU. exigirá historial de redes sociales a turistas
Visa de Estados UnidosDepartamento de Estado de Estados Unidos
Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

