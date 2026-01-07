Estas son las tres pruebas clave para que le aprueben la visa de Estados Unidos

Antes de ir a la entrevista para la visa de Estados Unidos, asegúrese de llevar todos los documentos y pruebas.

La entrevista en el Consulado de Estados Unidos es el punto más trascendental del proceso para obtener la visa de turismo y así poder visitar este país.

Por ello, es fundamental aprovechar esos pocos minutos frente al cónsul para demostrar que sus intenciones son únicamente turísticas y que no pretende hacer un uso indebido del visado.

El Departamento de Estado de Estados Unidos detalla cuáles son las tres pruebas vitales que pueden aumentar las posibilidades de aprobación de la visa.

1. Demostrar propósito del viaje

La primera prueba consiste en demostrar el propósito del viaje, es decir, garantizar que su visita será únicamente como turista.

2. Reafirmar intención de salir de Estados Unidos

La segunda prueba busca reafirmar su intención de salir de Estados Unidos una vez finalizado el viaje.

3. Demotrar recursos económicos

La tercera es demostrar que cuenta con recursos económicos suficientes para cubrir todos los gastos durante su estadía.

El funcionario consular puede solicitar documentos adicionales con el fin de determinar si el solicitante cumple con estos criterios.

“Las pruebas de su empleo y/o de sus vínculos familiares pueden ser suficientes para demostrar el propósito de su viaje y su intención de regresar a su país de origen”, resalta el Departamento de Estado.

Alternativa sobre ingresos económicos

No obstante, si sus ingresos no son suficientes para asumir el costo total de un viaje a Estados Unidos, las autoridades estadounidenses contemplan una alternativa.

“Si usted no puede cubrir todos los costos de su viaje, puede presentar pruebas de que otra persona cubrirá parte o la totalidad de dichos gastos”, afirma la entidad.