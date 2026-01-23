Estados Unidos eleva nivel de alerta sobre la seguridad de una paradisíaca isla visitada por costarricenses en cruceros

Apenas se sale del puerto de cruceros, los viajeros verán esto en Saint George, Granada.

Granada es un popular destino en los viajes de cruceros por el Caribe, con la ventaja de que no se necesita tener visa de Estados Unidos para abordar.

No obstante, hace pocos días fue noticia porque Estados Unidos elevó su alerta sobre el nivel de inseguridad en esta la isla. El Departamento de Estado de Estados Unidos subió su advertencia de viaje de nivel 1 a nivel 2.

¿Qué significa esto? Que los visitantes deben tener mayor precaución durante su estadía en la isla.

Según la recomendación oficial, se aconseja estar más atentos al entorno, evitar caminar o conducir solos durante la noche, ni oponer resistencia en caso de un intento de robo y mantener un perfil discreto.

Esto no significa que se deba evitar viajar a Granada, sino simplemente extremar cuidados básicos.

Visité Granada, en el Caribe, en enero del 2026. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

De hecho, hace dos semanas, estuve en esa isla caribeña como parte de una parada de un crucero que tomé. Para muchos pasajeros, una buena opción es contratar tours ofrecidos por el barco; otros prefieren negociar directamente con taxistas locales para visitar playas u otros sitios turísticos.

En mi caso, era la primera vez que visitaba el país, por lo que opté por recorrer a pie su capital, Saint George.

Se trata de una ciudad pequeña, empinada, con pocas aceras y llena de curiosidades. Caminé por la mayoría de sus rincones sin sentir una sensación particular de inseguridad, aunque siempre consciente de los riesgos normales que implica viajar.

Como punto de comparación, Granada y Costa Rica actualmente tienen el mismo nivel de advertencia de viaje según Estados Unidos: nivel 2, que recomienda ejercer mayor precaución.

Vista de Saint George, Granada, en el Caribe. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)