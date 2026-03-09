Embajada de Estados Unidos en México cambia regla de seguridad en entrevistas para visas. ¿Hará lo mismo la delegación en Costa Rica?

Muchos ansían tener la cita para la entrevista de la visa de Estados Unidos lo antes posible. El día que vaya a la Embajada, debe cumplir con ciertos requerimientos.

La duda surge de inmediato, casi de forma inevitable. La Embajada de Estados Unidos en México anunció la flexibilización de una estricta regla para los solicitantes de visa… ¿Hará lo mismo la delegación estadounidense en Costa Rica?

De hecho, es una de las exigencias que más dolores de cabeza e incomodidad generan entre el público. La sede diplomática en suelo azteca anunció hace unas semanas que los solicitantes de visa ahora pueden ingresar con ciertos equipos electrónicos, siempre que sean más pequeños que una computadora portátil.

Así, quienes asisten a la entrevista consular en esa embajada pueden llevar el celular, el reloj inteligente e incluso las llaves del auto, siempre que los dispositivos estén apagados y no se enciendan durante su permanencia en el lugar.

Ante una consulta de La Nación, la Embajada de Estados Unidos en San José indicó que, por ahora, no hará ninguna flexibilización a sus políticas de ingreso para los solicitantes de visa.

“La Sección Consular de Estados Unidos en Costa Rica mantiene sus políticas de no permitir dispositivos electrónicos en su sala de espera y no tiene planes de cambiar esta política”, respondió la sede diplomática.

Quienes acuden a la cita para la visa deben dejar sus pertenencias con algún acompañante que los espere fuera. Si van solos, pueden alquilar algunos de los casilleros que se ubican en diversos negocios en las inmediaciones.

Además de evitar llevar dispositivos electrónicos, la Embajada de Estados Unidos recomienda a los solicitantes presentarse únicamente con los documentos requeridos para su trámite.

También, se aconseja llegar con suficiente anticipación, ya que los controles de seguridad en el ingreso pueden tomar varios minutos.

De momento, los solicitantes en Costa Rica deberán seguir lidiando con una de las reglas que más complicaciones genera antes de la entrevista de visa: decidir dónde dejar el celular y otros dispositivos electrónicos.