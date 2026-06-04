El sorprendente destino de Asia donde los costarricenses entran sin complicaciones

Vista de la ciudad de Hong Kong desde Victoria Peak.

Explorar el mundo es una experiencia fascinante, aunque los requisitos migratorios suelen generar preocupaciones adicionales. Visas, formularios electrónicos y otros trámites pueden convertirse en un dolor de cabeza para cualquier viajero.

Aunque el pasaporte costarricense es bastante fuerte, todavía hay países que exigen permisos previos o documentación adicional que, si se pasan por alto, puede complicar o incluso arruinar un viaje.

Sin embargo, existe un fascinante destino de Asia donde los costarricenses no enfrentan esos obstáculos. Las puertas están abiertas de par en par y lo comprobé este miércoles 3 de junio, cuando ingresé a Hong Kong a las 8 a. m., hora local.

Primero, una aclaración importante. Hong Kong es una Región Administrativa Especial (RAE) que pertenece oficialmente a China, aunque conserva un alto grado de autonomía.

Por ejemplo, utiliza el dólar de Hong Kong como moneda oficial, mantiene su propio sistema legal y ejerce control sobre sus fronteras.

En materia migratoria, las autoridades de Hong Kong permiten el ingreso de costarricenses con fines turísticos sin necesidad de visa, para estancias de hasta 30 días.

El miércoles, durante mi primera visita a este destino, pasé por migración y me autorizaron el ingreso sin inconvenientes. No sellan el pasaporte, sino que entregan un pequeño comprobante impreso donde aparecen el nombre del visitante y la fecha máxima de permanencia.

En mi caso no hubo preguntas, aunque todo viajero debe tener a mano la reserva de hospedaje, el boleto de salida y evidencia de fondos suficientes para cubrir los gastos del viaje, por si el oficial migratorio solicita esa información.

¿Qué ver en Hong Kong?

Mi recomendación es dedicar al menos cuatro días a Hong Kong, aunque uno de ellos puede aprovecharse para realizar una excursión de ida y vuelta a la vecina Macao.

Antes de viajar a Macao, conviene verificar los requisitos migratorios vigentes para costarricenses, ya que estos pueden cambiar con el tiempo. Por ahora, se requiere visa a la llegada, con un valor aproximado a los $25.

Día 1

Suba al Victoria Peak utilizando el famoso funicular Peak Tram. Vale la pena añadir al boleto el acceso al Sky Terrace 428 para disfrutar de algunas de las mejores vistas panorámicas de la ciudad.

Después, recorra los barrios de Central y Sheung Wan, con una visita al histórico Templo Man Mo. Aproveche también para utilizar las Mid-Levels Escalators, consideradas las escaleras mecánicas cubiertas al aire libre más largas del mundo.

Más tarde, tome alguno de los icónicos tranvías de dos pisos y cierre el día explorando alguno de los mercados nocturnos.

Día 2

Aborde el histórico Star Ferry para cruzar desde la isla de Hong Kong hacia Kowloon, específicamente a Tsim Sha Tsui.

Una vez allí, camine por la Avenida de las Estrellas, donde encontrará la popular estatua de Bruce Lee.

También, puede dirigirse a Mong Kok para visitar el Mercado de las Flores, el Mercado de los Pájaros y el famoso Ladies Market.

A las 8 p. m. se realiza el Symphony of Lights, un espectacular show gratuito de luces y láseres proyectados sobre los rascacielos de la ciudad. Uno de los mejores lugares para verlo es precisamente el malecón de Tsim Sha Tsui.

Día 3

Reserve este día para visitar Macao.

La forma más cómoda de llegar es mediante ferry, aunque también existen servicios de autobús que cruzan el puente Hong Kong-Zhuhai-Macao.

Recuerde llevar siempre el pasaporte, ya que deberá realizar controles migratorios tanto al salir de Hong Kong como al ingresar a Macao.

Día 4

La gran excursión del viaje es la visita a la isla de Lantau.

La opción más popular es utilizar el teleférico Ngong Ping 360. Si está disponible, es recomendable elegir una cabina con piso de cristal para disfrutar mejor las vistas.

Durante mi visita el servicio se encuentra suspendido temporalmente por mantenimiento, por lo que optaré por subir en autobús público.

En la parte alta encontrará el imponente Tian Tan Buddha, conocido popularmente como el Gran Buda. También vale la pena acercarse al pintoresco pueblo pesquero de Tai O.

Otra alternativa es dedicar un día completo a visitar Hong Kong Disneyland.

Sin duda, Hong Kong ofrece muchos más atractivos de los que pueden verse en cuatro días. Además, es un destino donde se puede disfrutar de una gastronomía extraordinaria, incluyendo restaurantes reconocidos por la Guía Michelin a precios que, en algunos casos, rondan los $15 por persona.