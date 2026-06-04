De viaje con Jairo

El sorprendente destino de Asia donde los costarricenses entran sin complicaciones

Sus atractivos son muchos y su es comida deliciosa, a muy buen precio

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Por Jairo Villegas S.
Hong Kong.
Vista de la ciudad de Hong Kong desde Victoria Peak. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)







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Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

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