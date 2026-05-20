De viaje con Jairo

El pasado poco conocido de Priscila Agüero, la mayor asesora de visas de Costa Rica

Fue pionera como agente Disney y después de superar pésimos episodios, se dedica por completo a las visas y viajes

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Por Jairo Villegas S.
Priscila Agüero.
Priscila Agüero se dedica por completo a los viajes desde el 2019. (Priscila Agüero/Cortesía)







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Priscila AgüeroVisa de Estados Unidos
Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

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