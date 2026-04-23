De viaje con Jairo

Dos países que muchos viajeros pasan por alto y están a un paso de París y Barcelona

De forma sencilla puede sumar países a su lista de destinos visitados

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Por Jairo Villegas S.
Desde Barcelona fuimos en autobús a Andorra. Esta imagen corresponde a la capital, Andorra la Vella. Fotografía: Jairo Villegas S.







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Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

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