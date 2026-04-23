Dos países que muchos viajeros pasan por alto y están a un paso de París y Barcelona

Desde Barcelona fuimos en autobús a Andorra. Esta imagen corresponde a la capital, Andorra la Vella. Fotografía: Jairo Villegas S.

Cuando se arma un itinerario de actividades en París o Barcelona, muchos viajeros pasan por alto que, a pocas horas de distancia, hay países que pueden visitar fácilmente, sin necesidad de tomar un avión.

La vibrante capital francesa tiene de todo; sin embargo, en un trayecto de poco más de dos horas puede descubrir otro destino sorprendente: Luxemburgo.

Este país destaca por ser compacto y fotogénico. En unas seis horas puede concentrarse en la Ciudad de Luxemburgo, cuyo casco antiguo es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Puede empezar en la parte alta (Ville Haute), donde se encuentran la Plaza de Armas y el Palacio Gran Ducal, y luego caminar hacia el Chemin de la Corniche, conocido como “el balcón más bonito de Europa”, desde donde tendrá vistas espectaculares del valle y del barrio de Grund.

Descender a ese nivel permite descubrir otra cara de la ciudad: casas junto al río Alzette, calles tranquilas y un ambiente casi de cuento. Si le alcanza el tiempo, puede entrar a las Casamatas del Bock, una red de túneles excavados en la roca que revela la historia defensiva del país y ofrece miradores únicos.

Todo está a distancias caminables y el transporte público es gratuito, por lo que moverse es sencillo. Más que una gran capital europea, Luxemburgo ofrece una experiencia elegante, relajada y muy accesible, ideal para “sumar un país” sin complicaciones.

Tras la visita, puede regresar a París o incluso continuar hacia Bruselas, en Bélgica, a unas tres horas en tren.

La fuente de la Plaza de Armas en Luxemburgo. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

El otro caso se presenta desde Barcelona. Desde allí puede tomar un autobús hacia Andorra, en un trayecto de aproximadamente tres horas. Conviene llevar el pasaporte, ya que no forma parte de la Unión Europea.

Andorra se siente más como un retiro de montaña que como una capital tradicional. Rodeado por los Pirineos, el destino invita a disfrutar tanto del paisaje como de un ritmo más pausado.

La mayoría de las visitas se concentran en Andorra la Vella, donde puede recorrer la avenida Meritxell —llena de tiendas— y combinarla con el casco antiguo (Barri Antic), donde se ubica la Casa de la Vall, uno de los edificios históricos más representativos del país.

Si busca una experiencia diferente, puede acercarse a Caldea, el famoso balneario de aguas termales, ideal para una pausa corta, o subir a algún mirador cercano para apreciar los Pirineos sin alejarse demasiado.

Más que una lista de monumentos, Andorra ofrece ambiente: aire limpio, paisajes y una sensación de escapada distinta, perfecta para desconectarse por unas horas.