Dice adiós el crucero que cautivó a muchos costarricenses

Este es el crucero Norwegian Sky, de Norwegian Cruise Line.

Decenas de costarricenses disfrutaron de excelentes vacaciones al navegar en un crucero que, aunque es pequeño, encierra muchas historias y aventuras.

Ahora esa embarcación dice adiós, al menos en la naviera Norwegian Cruise Line. El Norwegian Sky dejará de formar parte de su flota a partir de setiembre de 2026, tras un acuerdo mediante el cual será transferido a otra compañía.

En realidad, no se trata de una venta tradicional, sino de un acuerdo de arrendamiento a largo plazo (charter). Esto significa que el barco pasará a ser operado por Cordelia Cruises, una línea enfocada en el mercado asiático. Aunque cambiará de operador y marca —incluso será renombrado—, la propiedad no se transfiere de inmediato, ya que el contrato contempla una posible opción de compra en el futuro.

El Norwegian Sky fue muy popular desde finales del año anterior e inicios de este año, pues tuvo una nueva temporada saliendo desde La Romana, en República Dominicana.

Debido a su ruta y a sus precios accesibles, muchos aprovecharon para recorrer destinos como Aruba, Curazao, Bonaire, Santa Lucía, Barbados e Islas Vírgenes Británicas, entre otros.

Entre 2023 y 2024 también realizó itinerarios similares, consolidándose como una opción atractiva para viajeros de la región.

El Norwegian Sky ofrecía 10 opciones para comer, 11 bares y salones, además de spa y casino.

La capacidad del barco es para 2.004 pasajeros y fue renovado en 2018.

Para muchos viajeros, este barco no fue el más grande ni el más moderno, pero sí uno de los más cercanos y accesibles para cumplir el sueño de un crucero.

El área de piscinas del crucero Norwegian Sky. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)