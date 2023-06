¡Cuidado! Este grave error le puede impedir viajar a Canadá aunque tenga el eTA

No importa que su autorización electrónica de viaje eTA para ingresar a Canadá haya sido aprobada; si cometió un error al hacer la solicitud, podría quedarse con los deseos de visitar ese país.

Lo más complicado es que podemos estar seguros de que no hay una equivocación, aunque la realidad es que sí la hay. Por eso, si incurrió en eso, es mejor que haga el proceso de nuevo para que no se arriesgue.

Andrés Boza, travel hacker y moderador del grupo de Facebook Soy Explorador Tico, advierte que el fallo se relaciona con el número de pasaporte, cuando el viajero dispone aún del documento viejo, es decir, del que no es biométrico.

Un travel hacker es aquella persona que logra optimizar el uso de los recursos de viaje para su beneficio, al encontrar mejores precios. En cuanto al grupo Soy Explorador Tico, es un espacio para que viajeros hagan consultas sobre diferentes destinos o tips para ir al extranjero. En este link se puede suscribir de forma gratuita para recibir ofertas de vuelos desde Costa Rica a diferentes destinos.

Andrés Boza es especialista en viajes. En la imagen, en el Atomium de Bruselas.

”El principal error que los costarricenses pueden cometer al momento de llenar su autorización de viaje electrónica para viajar a Canadá, conocida como eTA, es colocar el número de pasaporte en lugar del número de secuencia en el caso de los pasaportes viejos, que no son biométricos. Las instrucciones y la guía de usuario en español son claras en que el número que requieren es el número de documento o libreta, y de hecho lo resaltan en color verde en unas imágenes que acompañan a las instrucciones.

“Inclusive, estas instrucciones hacen mención a un número compuesto por letras y números, lo cual claramente no sucede en el caso del antiguo número de pasaporte, que es el mismo número de la cédula de identidad. Hay muchas personas que dicen que el número de secuencia tiene menos caracteres que lo que las autoridades canadienses indican, pero me parece que no consideran que esas autoridades no tomaron en cuenta países con una población relativamente pequeña como la de nuestro país”, expresó Boza.

El especialista reafirmó que colocar su número de cédula en el espacio de número de pasaporte puede provocar que no lo dejen abordar. Recuerde que el eTA está vinculado a su documento de viaje de forma virtual y no física, como ocurre por ejemplo con muchas visas.

Para quienes tienen pasaportes de los antiguos, el número corresponde al de secuencia, ubicado en la parte superior derecha.

Si incurrió en este error y llega al aeropuerto, podrían pedirle que solicite de nuevo el eTA, con el riesgo de que no le alcance el tiempo y pierda el vuelo.

“Puedo aportar las experiencias de algunos viajeros del grupo (Soy Explorador tico) que ya intentaron viajar a Canadá y tuvieron problemas en aeropuertos en el extranjero, dado que el número de pasaporte no cumplían la característica alfanumérica.

“A estas personas se les logró resolver el inconveniente luego de múltiples comunicaciones con las autoridades migratorias canadienses, pero yo le recomiendo a quienes ya obtuvieron su eTA con su número de cédula que lo vuelvan a solicitar con su número de secuencia. Se duran solo unos minutos en el trámite, tal vez menos ya que conocen el formulario y solo cuesta $5,5. Creo que es una buena inversión en paz mental”, subrayó Boza.

Quienes ya tienen pasaporte biométrico no enfrentan este riesgo, pues el número dejó de ser la identificación de la cédula.

Recuerde que el eTA pueden obtenerlo aquellos costarricenses que tengan visa vigente de Estados Unidos o que hayan tenido visa de Canadá en los últimos 10 años. Si no cumple alguno de esos requisitos, debe solicitar un visado.

Además, el eTA solo le permite ingresar a Canadá en avión; si planea hacerlo por tierra o en un crucero, por ejemplo, necesita visa.

LEA MÁS: Canadá elimina visa a ticos y solo les pide autorización electrónica de viaje

LEA MÁS: ¿Cómo solicitar la autorización electrónica de viaje para ir a Canadá?