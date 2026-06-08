¿Cuánto cuesta viajar a Hong Kong? Este fue mi presupuesto real durante tres noches

Hong Kong. - Visitar Asia siempre es una experiencia espectacular. Cada ciudad tiene un encanto especial y está llena de atractivos que sorprenden a cada paso.

Sin embargo, hay dos factores que podrían frenar a muchos costarricenses a la hora de planear un viaje hasta estas tierras. El primero, como es lógico, es el precio de los boletos aéreos; el segundo, el temor de que Hong Kong resulte una ciudad demasiado cara.

Estuve tres noches en Hong Kong hace apenas unos días. Inicialmente tenía previsto quedarme cuatro noches, pero perdí una conexión aérea debido al retraso de un vuelo y llegué un día después de lo planeado.

Este es un presupuesto aproximado de lo que gasté durante mi visita, tomando en cuenta que cada viajero tiene gustos y prioridades distintas.

Hospedaje

Busqué un alojamiento modesto, pero ubicado en pleno corazón de Hong Kong, específicamente en el distrito de Yau Tsim Mong.

La habitación era pequeña, de apenas 12 metros cuadrados, pensada para dos personas, con una cama doble y sin desayuno incluido.

Contaba con aire acondicionado y baño privado, aunque la ducha compartía espacio con el servicio sanitario, algo muy común en la ciudad. Aun así, todo se secaba rápidamente.

El hospedaje se encuentra en el piso ocho de un típico edificio de Hong Kong, donde los residentes aprovechan cualquier espacio disponible para tender la ropa.

El precio por cuatro noches para dos personas fue de $295, es decir, alrededor de $74 por noche. Aunque finalmente solo utilizamos tres noches debido al cambio de itinerario, el hospedaje ya estaba completamente pagado antes de llegar.

Autorización Electrónica de Viaje o visa

Hong Kong está abierto para los ciudadanos costarricenses.

Solo es necesario presentar el pasaporte vigente y se permite una permanencia de hasta 30 días sin necesidad de visa.

En este rubro, el gasto fue de $0.

Traslado aeropuerto–hotel-aeropuerto

Existen varias formas de llegar al centro de la ciudad y todo dependerá de dónde se hospede.

Airport Express

El precio varía según el destino.

Hasta Tsim Sha Tsui cuesta aproximadamente $13,50 utilizando la tarjeta Octopus o unos $14,50 con boleto sencillo.

utilizando la tarjeta Octopus o unos con boleto sencillo. Hasta la estación Hong Kong vale alrededor de $15,40 con Octopus o $16,65 con boleto físico.

Autobuses rápidos

Las rutas de la serie A durante el día y NA durante la noche conectan el aeropuerto con distintos puntos de la ciudad.

El precio por trayecto ronda entre $4,45 y $5,40 durante el día y entre $5,15 y $6,65 en horario nocturno.

Autobuses locales

Las líneas E durante el día y N en horario nocturno son una alternativa mucho más económica.

Los trayectos cuestan aproximadamente $1,85 de día y entre $3 y $4 durante la noche.

En mi caso, a la ida tomé el autobús E28 y para regresar al aeropuerto utilicé una ruta nocturna NA.

En total pagué $7 por persona entre ambos recorridos.

Si se queda sin saldo en la tarjeta Octopus, en muchas unidades puede pagar con tarjeta bancaria sin contacto o incluso en efectivo. Eso sí, si paga con efectivo debe depositarlo en una caja y no recibirá cambio.

Tarjeta Octopus

Comprar la tarjeta Octopus es prácticamente indispensable para moverse por Hong Kong.

Permite pagar autobuses, el Star Ferry, el metro, tranvías e incluso realizar compras en tiendas como 7-Eleven y algunos restaurantes de comida rápida.

La adquirí en el aeropuerto por 170 dólares hongkoneses, monto que incluía 142 dólares hongkoneses de saldo y 28 dólares correspondientes al costo de la tarjeta, equivalentes aproximadamente a $22.

Durante mi estancia tuve que recargarla dos veces: primero con 100 dólares hongkoneses y luego con 50 dólares hongkoneses, para un gasto adicional cercano a $19.

En total invertí alrededor de $41, aunque al final me sobraron casi $3, que utilicé para comprar algunos snacks en una máquina expendedora del aeropuerto.

Alimentación

Me sorprendió lo accesibles que pueden ser los precios para comer en Hong Kong.

Incluso almorzamos en pequeños restaurantes recomendados por la Guía Michelin pagando alrededor de $15 por persona.

Nuestro presupuesto diario para alimentación nunca superó los $40 por persona.

En cuanto a cafés, bebidas y agua, con unos $10 diarios es suficiente.

Gran Buda Tian Tan en Hong Kong. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

Actividades

Pagamos $25 por persona para subir al Peak Tram y acceder al mirador Sky Terrace 428, desde donde se obtienen algunas de las mejores vistas panorámicas de Hong Kong. El boleto incluía además una bebida de matcha con coco.

También visitamos el Gran Buda Tian Tan, ubicado en la isla de Lantau. En nuestro caso tuvimos que realizar todo el recorrido en autobús porque el teleférico se encontraba en mantenimiento.

Es importante aclarar que el acceso al Gran Buda es completamente gratuito, por lo que no hay que pagar entrada para subir las escaleras y visitar el monumento.

Quienes deseen utilizar el famoso teleférico Crystal 360, con piso de cristal, deben considerar un costo aproximado de $46 por persona por el viaje de ida y vuelta.

Si desea subir a la Rueda de la Fortuna de Hong Kong, el precio ronda los $2,50, convirtiéndose en una de las actividades de pago más económicas de la ciudad.

Compras

Este sí puede convertirse en un problema, porque Hong Kong tiene prácticamente de todo.

Es difícil establecer un presupuesto exacto, pero entre ropa, recuerdos y algún artículo de tecnología como una batería externa para el celular, recomendaría calcular unos $200 por persona.

Vista del centro de Hong Kong desde la Avenida de las Estrellas. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

¿Cuánto puede costar un viaje?

Sin contar los boletos aéreos, un presupuesto razonable puede rondar los $500 por persona, aunque la cifra dependerá en buena medida del tipo de alojamiento elegido y de las compras que cada viajero decida realizar.

En mi experiencia, Hong Kong está lejos de ser el destino inalcanzable que muchas personas imaginan. Si bien el hospedaje suele representar uno de los mayores gastos, el transporte público es eficiente y económico, la comida ofrece opciones para todos los presupuestos y muchas de sus mejores atracciones son completamente gratuitas.

Con una buena planificación, es posible disfrutar una de las ciudades más fascinantes de Asia sin gastar una fortuna. Y créame: cada dólar invertido vale la pena.

Hong Kong es ideal para combinarlo con China, Japón y/o Corea del Sur. Además, desde Hong Kong puede ir en un ida y vuelta a Macao.