De viaje con Jairo

¿Cuánto cuesta viajar a Hong Kong? Este fue mi presupuesto real durante tres noches

Aunque mi viaje a Hong Kong era de cuatro noches, llegué un día después de lo previsto al perder una conexión por un retraso del vuelo

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Por Jairo Villegas S.
Hong Kong.
La mítica estatua de Bruce Lee en Hong Kong. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)







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Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

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