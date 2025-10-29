De viaje con Jairo

Cruceros destrozan tabú de precios inalcanzables con viajes sin necesidad de visa de Estados Unidos

Royal Caribbean y Norwegian Cruise Line son dos de las navieras con ofertas para navegar por el Caribe

EscucharEscuchar
Por Jairo Villegas S.
Norwegian Sky
Este es el crucero Norwegian Sky, de Norwegian Cruise Line, que navegará por el Caribe. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CrucerosRoyal CaribbeanNorwegian Cruise Line
Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.