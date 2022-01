¿Cómo tener éxito en la entrevista para la visa de Estados Unidos?

Una de las fases de mayor tensión al solicitar la visa de turismo de Estados Unidos es enfrentar la entrevista. Es inevitable tener, al menos, un poco de nervios, pese a que por lo general son cortas y suelen ser para reafirmar respuestas incluidas en el formulario de solicitud de visado que llenan los solicitantes, el DS-160.

Por eso, les pedí a dos tramitadoras de visa algunas sugerencias para tener éxito en la entrevista en el Consulado estadounidense.

Estas recomendaciones son basadas en la experiencia de ambas, quienes aseguran suelen tener mucho éxito con sus clientes. Ellas son Natalia Noguera, de Nogeli Viajes; y Gabriela Campos Villalobos, de Grandes Sueños Viajes.

Lo primero que debe tener presente, son los documentos que debe llevar a la cita. Sin algunos de ellos no será recibido, mientras que otros son necesarios en caso de que le pidan demostrar arraigo a Costa Rica o ingresos económicos.

Lo mejor es que los aliste al menos el día antes de ir a la cita; los ordene de forma tal que le sea sencillo presentar el que le pidan.

Dicha documentación es: Pasaporte vigente, la cita que se generó con el perfil del usuario impresa, el pago que hizo de los $160 impreso, la confirmación del formulario DS-160 en la cual aparece un código de barras y la foto con el tamaño especial exigido por la Embajada tomada en estudio fotográfico.

También la constancia laboral expedida por la empresa donde trabaja, así como el monto de su salario. Si es trabajador independiente, lleve la declaración de Impuesto al Valor Agregado (IVA) o el de renta que presenta ante el Ministerio de Hacienda. Si cuenta con personería jurídica, puede llevarla para demostrar que es dueño o socio de algún negocio.

Los estudiantes deben tener constancia de estudio de la escuela, colegio o universidad. Si es menor de edad, agregue la constancia de nacimiento.

También recomiendan llevar a mano reportes de la cuenta bancaria de ahorros o corriente, para demostrar su salario u otros ingresos, así como constancia de bienes inmuebles del Registro de la Propiedad, en caso de tener auto, lote o casa propia.

Un detalle importante es que si otra persona le paga el viaje (cónyuge, padres, hijos, tíos…), debe llevar todos los documentos relacionados a esa persona.

Tanto Natalia Noguera como Gabriela Campos subrayaron que hay ciertos objetos con los que no puede ingresar a la entrevista. En este caso, ojalá pueda ir acompañado por algún familiar o amigo para que se los cuide, de lo contrario debe buscar uno de los casilleros que alquilan en las inmediaciones de esa sede diplomática.

De hecho, no puede ingresar con algún objeto electrónico (incluyendo celulares), las llaves del auto o de la casa, bolsos, bultos… solo puede ir con los papeles que debe presentar. ¡No olvide la mascarilla!

¿Qué me pueden preguntar, qué respondo?

”Ellos van a preguntar con base en el formulario DS-160 que llenó, entonces es muy importante que sepan qué se puso en el formulario, dónde se irán a quedar, si viajan o no acompañados, a qué se dedican… ellos se basan en lo que dice el formulario”, advierte Noguera.

Campos agrega: “Casi siempre son las mismas preguntas en la entrevista: Motivo del viaje a Estados Unidos, en qué trabajan y cuánto ganan, cuánto tiempo va de viaje, quién paga el viaje, ¿ha sido usted deportado o ha cometido algún delito en Estados Unidos?, su casa es propia o alquila, tiene familia en Estados Unidos?

Noguera insiste en que es muy importante que las respuestas sean claras, concisas y ajustadas a las respuestas que consignó en el formulario DS-160. “No inventen de más, que sean respuestas cortas porque las entrevistas son muy rápidas. Responda solo lo que le preguntan. Traten de no titubear, muy claro, con voz fuerte para que ellos escuchen bien y responda mirando a los ojos”, expresó.

Por su lado, Campos también enfatiza en que se debe ser muy honesto al contestar. “Limitarse únicamente a responder y entregar lo que se les pide. Responda lo que puso en el formulario DS-160. No mienta. Siempre debe responder la verdad y puntualmente lo que se le pregunte. No genere otra pregunta o no se quede en silencio. Sea claro y franco a la hora de responder.

Ambas asesoras aseguran que no solo ayudan a llenar los formularios de solicitud de visado, sino que preparan a sus clientes, indicándoles y revisando los documentos que deben presentar. Incluso les hacen preguntas, procurando recrear la entrevista que enfrentarán.

