¿Cómo recibir la vacuna de refuerzo contra el covid en Estados Unidos?

Fort Lauderdale, Florida. En momentos en que el mundo entra en pánico por la nueva variante del covid-19, llamada Ómicron, y en el que poco a poco vuelven cierres o estrictas restricciones con el fin de evitar su propagación, Estados Unidos autorizó la aplicación de una dosis de refuerzo o booster de la vacuna para los mayores de 18 años.

En la mayoría de estados de esa nación norteamericana aplican dicho farmaco a cualquier persona, aunque no resida allá, sin que le pidan el pasaporte y menos la visa. Por eso, hay ticos que aprovechan para inocularse. La semana pasada viajé a Fort Lauderdale, en Florida, para recibir la dosis de refuerzo. Escogí la de la compañía Pfizer; otras opciones son Moderna y Johnson & Johnson (en menor medida).

Por eso, en esta nota les comento los requisitos generales que debe cumplir para viajar a Estados Unidos a vacunarse, con el propósito de refrescar el sistema inmunológico ante dicha enfermedad. No queda de más estar pendiente ante la posibilidad de cambios en los requerimientos. Además, les comparto un video con mi experiencia y dejo aquí el link de mi Facebook por si desean contactarme.

1-Cerciórese de que cumpla las exigencias migratorias para ingresar a Estados Unidos. Básicamente son dos: Tener pasaporte vigente (en caso del costarricense, es suficiente con que la vigencia abarque el periodo del viaje, es decir, no aplica aquello de que debe ir al menos seis meses antes de caducar, pues Estados Unidos nos tiene en un grupo de excepción). El segundo es contar con visa y también puede viajar aunque esté cerca de vencer (en ese caso debe abandonar EE. UU. antes de la expiración del visado).

2-Revise que pueda cumplir con los requerimientos de ingreso impuestos debido al covid-19. Estos son: Tener cuadro completo de vacunación (dos dosis en caso de Pfizer, AstraZeneca o Moderna, o una de Johnson & Johnson). No se preocupe, también es aceptada la mezcla Pfizer-AstraZeneca. La última dosis debió recibirla al menos 14 días antes del viaje. Para probarlo, debe presentar en el counter de la aerolínea en que viaja el carné de vacunación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC -vacunados en Estados Unidos-) o el certificado de vacunación del Ministerio de Salud (no necesita apostillarlo). La otra exigencia es una prueba PCR o de antígenos (esta es más económica) realizada no más de 72 horas antes del vuelo. Por lo general, los laboratorios le envían el resultado al correo electrónico un par de horas después de hacerla.

3-Escoja como destino un estado de Estados Unidos en que apliquen esta dosis de refuerzo a extranjeros. En este enlace puede encontrar dichos lugares; los más populares lo permiten.

4-Verifique que cumpla los requisitos para recibir la dosis de refuerzo contra el covid-19. Debe ser mayor de 18 años y haber recibido la segunda vacuna hace al menos seis meses. En mi caso me faltaban dos días, pero no tuve inconvenientes. Como recibí las primeras dos dosis de Pfizer en Estados Unidos, presenté el carné de las CDC, pero algunos ticos han aportado el carné de la CCSS.

5-Busque dónde vacunarse. Hay muchas opciones. Nosotros optamos por sacar una cita desde Costa Rica, pero también hay lugares en los que no se necesita guardar el espacio. Por ejemplo, en una farmacia Walgreens o en Waltmart es más sencillo pedir una cita, pero debe revisar cuál vacuna aplican, para que sea la que usted desea. Solo ingresa al sitio web, abre una cuenta con un correo electrónico, llena el formulario (debe marcar la opción de tercera dosis), pone un código postal (puede ser del hotel) para que así le indique el punto de vacunación más cercano, selecciona el local, escoge el día y la hora.

6-Presentarse para recibir la vacuna. Es probable que deba llenar algún formulario, con información básica como por ejemplo, si padece de alguna enfermedad.

7-Cuando regrese a Costa Rica, después de vacunarse, debe llenar el pase de salud del Ministerio de Salud. Al hacerlo, indique que se vacunó fuera; lamentablemente aún no hay opción de marcar tercera dosis o refuerzo, entonces opté por marcar segunda dosis, le hice una foto al carné de vacunación y la subí. El Ministerio de Salud dice que luego la persona vuelve a realizar el trámite en línea para actualizar el certificado de vacunación, pues así se incluirá la tercera dosis en ese documento.